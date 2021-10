L'ADIE de Gironde aide les moins de 30 ans à créer leur entreprise

A partir de ce lundi matin et toute la semaine, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique organise un cycle de conférences destinées à favoriser l'entreprenariat des moins de 30 ans.

Tout au long de l'année, l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique vient en aide aux particuliers désireux de lancer leur entreprise par le biais de micro-crédits. Mais la structure propose également une branche moins connue d'accompagnement à la création d'entreprise Cette semaine , elle organise même un cycle de conférences spéciales destinées aux jeunes de moins de 30 ans. Si vous avez l'idée, l'ADIE s'occupe de tout le reste: tester économiquement cette idée, étoffer votre profil de futur chef d'entreprise, monter le business plan, constituer votre réseau, convaincre les banques de vous suivre, et le cas échéant vous débloquer un micro crédit au sein de l'association. Un accompagnement gratuit, l'ADIE vous aidera ensuite à décrocher les aides auxquelles vous pouvez prétendre et à remplir tous les dossiers. L'idée étant de favoriser cet entreprenariat des jeunes afin qu'ils créent leur propre emploi.

Les rendez-vous proposés par l'ADIE de Gironde cette semaine dans les agences Pôle Emploi: ce lundi 4, à 9 heures, 144 avenue du Médoc à Eysines, et à 13 h 30, 4 rue René-Butaud, Bordeaux-Bastide ; mardi 5 à 9 heures, 22 route de Bazas à Langon ; mercredi 6 à 13 h 30, rue Romain-Rolland à Langon et rue René-Bonnac à Cenon ; et vendredi 8 octobre à 9 heures, 33 chemin Ducasse à Libourne.

Renseignements et inscriptions sur adie.org

Retrouvez la Nouvelle Eco tous les matins à 7h15