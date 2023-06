L'Adie et ses microcrédits contribuent à créer "450 entreprises par an" en Isère

L'Adie, Association pour le droit à l'initiative économique est un acteur économique pas comme les autres. Il permet à celles et ceux qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas les financements ni l'oreille des financeurs, d'accéder à une première aide et à un accompagnement qui permet de réussir. La preuve : 70% des entreprises à qui l'Adie met le pied à l'étrier en Isère sont encore en vie 3 ans après. Entretien avec Quentin Pereaux, directeur de l'association en Isère, basée rue Denfert Rochereau à Grenoble.

France Bleu Isère : Quentin Pereaux, le microcrédit, ça marche comment en ce moment en Isère ?

Quentin Pereaux : Nous avons beaucoup de création d'entreprises à l'Adie. On existe parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui en France qui veulent créer leur entreprise et qui n'ont pas accès à des moyens financiers. On les accompagne et on finance, via du microcrédit, un maximum de 12 000 € pour leur permettre de créer leur entreprise. Et ça, ça marche très bien dans le sens où on accompagne en finance 450 créations d'entreprises en Isère chaque année.

Quelle est justement la dynamique de la création d'entreprise via le microcrédit en Isère ? C'est exponentiel ?

Chaque année, on accompagne en finance de plus en plus de personnes parce que c'est une lame de fond. En fait, aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Il y a 15 000 créations d'entreprises en Isère chaque année et ces personnes là ont des difficultés pour accéder au crédit bancaire. Et c'est pour ça que l'Adie existe aujourd'hui. C'est pour pouvoir prêter de l'argent et accompagner toutes les gens qui ont envie d'entreprendre mais qui ne peuvent pas avoir accès au crédit.

Comment est ce qu'on doit s'y prendre pour faire appel à l'Adie ?

On prend un rendez-vous d'une heure et demie pour étudier où vous en êtes de votre création d'entreprise. Ce rendez-vous là permet de déterminer de combien est ce que vous avez besoin, comment est ce qu'on fait pour pouvoir vous prêter de l'argent ? Et, je le rappelle, le principe du microcrédit, c'est de faire confiance, donc de prêter facilement. Si aujourd'hui votre projet et votre personne, elle est solide, c'est de réussir à vous faire confiance. Et si il y a besoin d'aide pour la construction de votre projet, l'Adie vous accompagne avant et après la création de votre entreprise.

Qui sont les les personnes qui se lancent en demandant le microcrédit via l'Adie en ce moment ? Est-ce-que ce sont des chômeurs, des étudiants ? Quel est le profil ?

On s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit en France pour pouvoir créer son entreprise, toutes les personnes qui se créent en micro-entreprise. Ensuite, on va évidemment avoir beaucoup de jeunes. Un quart des personnes qui viennent nous voir ont moins de 30 ans au moment de leur demande de financement. Parce que je suis jeune, je suis moins crédible auprès de la banque. C'est plus compliqué pour moi aujourd'hui d'entreprendre. Et globalement, on a plutôt un public qui est dans 90 % des cas demandeurs d'emploi bénéficiaires des minima sociaux, inscrits à la Mission locale, qui n'a pas de revenu, qui n'est pas en CDD... Parce qu'aujourd'hui si j'ai un cdi, j'ai normalement accès à la banque donc je ne viens pas.

Ces micro-entreprises elles perdurent ?

Nous avons un taux de pérennité des entreprises à trois ans qui est aux alentours de 70 %. C'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale. On fait mieux que la moyenne nationale alors qu'on a des gens à qui on a dit "ne créez pas votre entreprise", donc ça c'est déjà une super nouvelle, donc on en est très fiers.