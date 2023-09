L'ADIL 87 publie un guide du logement étudiant pour éviter les mauvaises surprises

A Limoges, il n'est pas difficile de trouver un logement quand on est étudiant. La ville est la moins chère de France sur ce volet, d'après le dernier classement publié en août par l'Union des étudiants de France (UNEF), et les appartements ne manquent pas. "J'ai recherché sur Le Bon Coin, explique Arthur, étudiant en histoire. J'en ai trouvé un qui me plaisait, j'ai contacté l'agence et tout a été très vite." Estelle Grenier, agent immobilier, confirme qu'il n'est pas trop difficile de trouver un toit. "Nous avons pas mal de demandes d'étudiants et on arrive à en satisfaire une très grande partie."

Mais le problème se situe ailleurs. "Limoges est une ville où on trouve autant de logements refaits à neuf que de vieux logements insalubres, poursuit Estelle Grenier. Tous les propriétaires ne font pas les mêmes efforts en matière de rénovation." Pourtant, ces propriétaires sont soumis à des règles strictes, renforcées par le décret du 29 juillet 2023, en ce qui concerne la salubrité des biens en location.

L'Agence Départementale d'Information sur le Logement de Haute Vienne (ADIL 87) a donc édité un guide du logement destiné aux étudiants, afin de leur rappeler leurs droits concernant leur habitation. "Tout logement loué doit être décent , rappelle Patrick Sapin, directeur de l'ADIL 87. Un logement est considéré comme décent lorsqu'il offre des garanties concernant la sécurité, mais aussi la santé de l'occupant. Par exemple, on ne peut louer un bien infesté par les punaises de lit, un phénomène de plus en plus fréquent."

"Les jeunes attendent trop souvent d'avoir des problèmes pour nous contacter"

Le guide propose ainsi des exemples de lettre type à adresser aux propriétaires lorsqu'on est victime d'une telle situation, et des conseils juridiques. Mais ce n'est pas tout. "Souvent, les étudiants ne pensent pas à demander à leur bailleur les performances énergétiques de l'appartement, alors que c'est censé être une obligation, martèle Patrick Sapin. Un logement dont les dépenses énergétiques sont supérieures à un certain seuil (450 kWh/m2, NDLR), ne peut plus être considéré comme décent. Il y a aussi la question des charges sous-évaluées ou surévaluées, des documents qu'un propriétaire peut, ou pas, demander, le montant maximal des honoraires, tout ce qui concerne les collocations…"

Et il peut également arriver que certains étudiants se croient protégés par une loi… qui n'existe pas. "On a eu plusieurs retours concernant des soi-disant délais de rétractation de sept jours après la signature du bail, ajoute Patrick Sapin. Mais ce principe n'a aucun fondement juridique, ce qui fait que certains étudiants sont pris au piège de logements qui ne leur conviennent pas."

Chaque année, l'ADIL dit traiter "300 à 400 consultations sur des questions d'habitats indignes." Une situation qui pourrait en grande partie être évité. "Les jeunes attendent trop souvent d'avoir des problèmes pour nous contacter, regrette Patrick Sapin. On ne les a que trop rarement en préventive, alors qu'il y a des choses simples à savoir, qui pourrait leur permettre d'éviter des conséquences financières importantes."

Ce guide est destiné tant aux étudiants en recherche de logement qu'à ceux qui ont déjà trouvé le leur. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de l'ADIL 87 .