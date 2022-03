L'ADMR met en place un chèque carburant pour ses 600 aides à domicile en Sarthe

Avec des tarifs des carburants dépassant désormais en moyenne les deux euros le litre, faire le plein pèse de plus en plus sur le budget des ménages. C'est particulièrement vrai pour celles et ceux qui utilisent leur voiture pour travailler, comme par exemple les aides à domicile. L'ADMR 72, la plus importante association d'aides à domicile en Sarthe, a décidé de mettre en place pour ses 600 salariés un "chèque carburant", en complément des indemnités kilométriques. "C'est devenu une préoccupation majeure pour nos aides à domicile parce qu'elles se déplacent énormément, 150 à 200 km en moyenne chaque jour. C'est une évidemment une source de tracas pour elles, elles nous le disent" explique Martine Gaboyer, présidente de la fédération ADMR de la Sarthe et vice présidente nationale.

Couvrir un tarif de 2€14 le litre de carburant

Rien qu'en janvier, les aides à domicile de l'ADMR 72 ont parcouru 256 000 kilomètres. Sur une année, l'ensemble de leurs déplacements en Sarthe représente 2,7 millions de kilomètres. L'association les indemnise déjà à hauteur de treize centimes le kilomètre, ce qui correspond à un tarif d'1€90 le litre de carburant. Ce système d'indemnisation qui pouvait être considéré comme généreux il y a encore quelques semaines apparait désormais insuffisant. "L'essence coute chère et il faut que nous en tenions compte d'une façon ou d'une autre". Le conseil d'administration de l'ADMR a donc acté vendredi dernier (11 mars 2022) de relever "provisoirement" l'indemnité kilométrique de deux centimes. "Cela va permettre de couvrir un litre à 2€14" précise Martine Gaboyer. "Cela nous a semblé important de faire quelque chose très vite car nous savons que nos métiers souffrent d'un problème d'attractivité. Or nous avons des clients dont il faut s'occuper chaque jour. Il faut donc qu'on continue notre activité coûte que coûte".

Une aide rétroactive

Ce chèque carburant sera rétroactif à la date du 1er février 2022 et valable au moins jusqu'à fin mars.. "Nous verrons ensuite comment la situation évolue et si le relais du gouvernement avec la baisse annoncée de 15 centimes le litre au 1er avril sera suffisant pour garantir des indemnités décentes". En attendant, ce coup de pouce va couter 10 000 € à l'ADMR qui s'inquiète des répercussions sur ses finances si les tarifs des carburants devaient rester à ce niveau sur le long terme.