L'aéro-spatial en Occitanie : le dynamisme des PME en dehors de la Haute-Garonne

Le Salon de l'aéronautique et du Spatial au Bourget ouvre ce vendredi aux grand public. L'Occitanie y est en force avec 250 exposants. Une large majorité des entreprises vient de Toulouse et sa première couronne. Mais le Lot, les Hautes-Pyrénées ou encore l'Ariège y sont aussi représentés.

Lot, France

Derrière la Haute-Garonne, deux départements tirent la région vers le haut en matière aérospatiale : les Hautes-Pyrénées avec ses poids lourds comme Daher ou Tarmac Aerosave (3.400 emplois en tout, une cinquantaine d'entreprises). Et puis le Lot représenté par une dizaine d'entreprises au Bourget, comme Fives Machining à St Céré et Capdenac.

Il y a un véritable savoir-faire dans le Lot, notamment autour de Figeac avec des fabricants de machines comme nous et des utilisateurs de ces machines comme Ratier-Figeac et Figeac-Aero. Et puis nos clients sont partout dans le monde, alors qu'on soit à Toulouse ou Saint-Céré, ça n'est pas plus compliqué que ça. — Yohann Vaur, directeur commercial de Fives Machining

Thiot Ingénierie à Brétenoux (Lot) créée en 1988 par un Bourguignon, Patrick Thiot. © Radio France - Bénédicte Dupont

D'autres sont venus ans le Lot par opportunité comme le Bourguignon Patrick Thiot qui a créé Thiot Ingénierie en 1988 à Puybrun, près de Brétenoux car son premier client était le centre d'études des Armées de Gramat. "J'ai tout de suite embauché des locaux, aujourd'hui ils composent plus de la moitié de mon effectif. Ils ont acquis un tel savoir-faire que je ne pourrais pas déménager mon entreprise, ils sont trop attachés à leur territoire". Quant à faire venir les clients ou fournisseurs dans le Lot, tous s'accordent à dire que la ligne aérienne entre Paris et Brive a facilité les affaires.

La Haute-Garonne et la Gironde concentre 74% des emplois de l'aérospatial du Grand Sud-Ouest. - INSEE

Mapaéro emploie 140 personnes à Pamiers (Ariège). © Radio France - Bénédicte Dupont

Autre département mis en valeur au Bourget : l'Ariège avec là aussi quelques noms bien connus dans l'aéronautique. Mapaéro, à Pamiers, fondée par la famille Maes en fait partie. "C'est un handicap d’être en Ariège quand on recrute des profils pointus comme des docteurs en chimie", admet Pierre Boyat, directeur commercial. "En revanche, une fois que ces gens ont découvert les conditions de vie et de travail en Ariège, ils restent fidèles. Et ils sotn c'est vrai peu sollciités par le tissu économqiue ariégeois. On a très peu de turn-over, on fidélise".

Sabine Tertre, patronne d'Air Support a déménagé de Colomiers à Pujaudran (Gers). © Radio France - Bénédicte Dupont

Certains ont même choisi de quitter Toulouse pour la campagne : Air Support était Colomiers avant de s'installer à Pujaudran, dans le Gers.

On voulait s'agrandir à Colomiers mais le Grand Toulouse a exercé son droit de préemption,. On manquait de places et les terrains étaient hors de prix. On a été les premiers à s'installer dans la zone du Roulage de Pujaudran. On s'agrandit encore et la zone est au complet — Sabine Tertre, présidente d'Air Support

Toutes ces entreprises, comme la plupart dans le secteur de l'aéronautique, cherche à recruter. La Haute-Garonne continue de représenter prés deux tiers des emplois de l’aérospatial du grand Sud-Ouest, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine confondues.