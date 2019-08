L'aérodrome de Gray centre Européen de maintenance des avions d'affaires Pilatus PC 12 et 24

JG Aviation est depuis 5 ans le centre de maintenance Europe pour les avions d'affaires Pilatus PC-12. La société installée sur l'aérodrome de Gray a décroché le marché pour les Pilatus PC-24, des avions plus gros. La piste a été rallongée et élargie pour leur permettre d'atterrir.

Gray, France

JG Aviation, c'est une histoire de passion de deux hommes pour l'aviation. Jules Engel pour le "J" et Gilbert Salfati pour le “G”. 1980 c'est l'année de création d’un atelier de maintenance aéronautique consacré à l’entretien et la restauration de vieux avions.

Aujourd'hui, JG Aviation est le seul centre de maintenance en France pour les avions du constructeur Suisse Pilatus. Ici on entretient des Pilatus PC-12 depuis 5 ans, et en septembre prochain des Pilatus PC-24. Les propriétaires de ces avions d'affaires de toute l'Europe viennent ici à Gray faire entretenir leurs machines.

Une piste trop petite

Mais très vite, un problème s'est posé face aux envies de développement de l'entreprise. La piste de l'aérodrome Saint Adrien de Gray faisait 800 mètres de long sur 18 de large. C'était suffisant pour les activités de l'aéroclub, mais pas pour les Pilatus PC-24 beaucoup plus gros. Il fallait donc agrandir la piste et la passer aux normes nécessaires à cet atterrissage, soit 1025 m de long et 23 de large.

La Ville de Gray et la Communauté de Communes propriétaires de l'aérodrome n'avaient pas la solidité financière pour assumer ces travaux. Et il fallait faire vite, car la société Suisse voulait disposer dès septembre d'un centre de maintenance à Gray pour ses Pilatus -PC 24.

Plan des travaux de la piste sur l'aérodrome de Gray. © Radio France - Jean-François Fernandez

La prise de compétence du Conseil Départemental de la Haute-Saône

Avant même de devenir propriétaire, le Conseil Départemental de la Haute-Saône a donc investi 1.7 millions d'euros pour assurer ces travaux et ainsi garantir le développement économique. 110.000 m3 de terre ont été déplacés et réutilisés sur place. Il a fallu notamment abaisser de 5 à 6 mètres la route départementale 178 située en bout de piste. Si un camion passait sur la route les avions ne pouvaient décoller.

Travaux d'extension de piste sur l'aérodrome de Gray. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les travaux ont débuté en février, la semaine prochaine l'enrobé sera fait, pour une livraison de la nouvelle piste en septembre.

Vue en bout de piste de l'extension. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les Pilatus PC-12 et PC-24

A l'autre bout du tarmac, se trouve JG Aviation. Des ateliers de réparation et entretien de 80 petits avions de l'aéroclub, mais aussi et surtout la maintenance des Pilatus PC 12.

Gilbert Salfati, créateur et patron de JG Aviation © Radio France - Jean-François Fernandez

Gilbert Salfati, co-fondateur de l'entreprise, et actuel dirigeant explique que "le Pilatus PC-12 est un mono turbo capable de voler à 500 km/h, de faire un Gray Marrakech sans escale". Un avion qui peut emporter 6 à 8 passagers à son bord.

Un Pilatus PC-12 en maintenance © Radio France - Jean-François Fernandez

Mais la société Suisse a sorti un nouvel avion, le Pilatus PC-24 qui est un bi-réacteur. Un avion qui va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, mais qui est plus gros et plus lourd. Pour pouvoir se poser, cet avion a besoin d'une piste plus large et plus longue.

Gray centre Européen de maintenance des Pilatus

La société Suisse Pilatus a choisi Gray comme centre Européen de maintenance de ses avions pour plusieurs raisons. D'abord, contrairement à la Suisse qui est entourée de montagnes, Gray est plat. Les pilotes qui ne sont pas confirmés avec des années de vol peuvent avoir du mal à atterrir en Suisse par mauvais temps. Ici à Gray, cela ne pose pas de problème. De plus Gray est présenté comme étant au centre de l'Europe, à quelques minutes de vol de la Suisse, de l'Angleterre, ou l'Allemagne.

JG Aviation a donc construit un nouveau hangar, sans poteau en son centre, pour pouvoir accueillir ces gros avions.

Le nouveau hangar de JG Aviation à Gray pour accueillir en septembre les Pilatus PC-24. © Radio France - Jean-François Fernandez

JG Aviation à Gray © Radio France - Jean-François Fernandez

Vue d'ensemble de JG Aviation, à droite le nouveau hangar. © Radio France - Jean-François Fernandez

La société compte 17 salariés aujourd'hui. L'objectif est de créer dans les années qui arrivent environ 8 postes de techniciens spécialisés dans la maintenance des avions. Pilatus aimerait faire de Gray un centre de pièces pour ses avions. Aujourd'hui lors de l'entretien d'un Pilatus si une pièce est nécessaire il faut la faire venir de Suisse. En disposant d'un centre de pièces détachées à Gray, les maintenances seraient plus rapides et plus efficaces.