L'aéronautique recrute à Avignon

Les TPE installées autour de l'aéroport d'Avignon peinent à recruter. Spécialistes de l'informatique pour des drones, selliers pour l'habillement des hélicoptères de luxe ou reconversion de la sécurité alimentaire vers l'aviation, des postes sont à pourvoir.

L'aéroport d'Avignon Caumont emploie plus de 450 emplois. Avec une soixantaines d'appareils, les hangars sont pleins. 50 000 mouvements par an sur cette antenne, c'est une taille modeste mais un atout pour le Vaucluse car justement, le ciel reste dégagé et les entreprises qui s'installent autour de l'aéroport peuvent évoluer sans les contraintes d'un grand aéroport. Il y a ainsi la flotte des hélicoptères de maintenance et surveillance des lignes électriques de RTE qui représente quatre vingt emplois.

Une dizaine d’entreprises (TPE ou PME) sont aussi installées sur le pôle Pégase devenu le pôle Safe Cluster pour associer à l'aviation à toutes les missions de surveillance. Des entreprises de conception de drones ont choisi Avignon parce qu’elles peuvent travailler dans les conditions d'un aéroport avec une tour de contrôle mais sans trafic aérien surchargé. Il y a aussi tous les métiers autour de l'aviation comme l'entreprise Borghino qui conçoit les intérieurs cuirs des hélicoptères de personnalités.

10 000 emplois dans l'aéronautique en 10 ans

L'entreprise d'Avignon Aerosurveillance a déjà recruté des ingénieurs. Elle cherche aussi des électromécaniciens pour les drônes. La société Bourghino cherche des artisans confirmés ou des Compagnons pour travailler le cuir des hélicoptères ou des avions de luxe. A Sorgues le lycée professionnel Montesquieu a mis en place une formation axée aéronautique et logiciels.

Reconversion de la machine à saucisses vers l'aviation à Avignon

Pole Emploi en Vaucluse est à l’affût des compétences pour transférer le savoir-faire de l'agro-alimentaire vers l'aviation. Pôle Emploi incite les candidats à identifier leurs compétences dans leur itinéraire professionnel avant de postuler dans l'aéronautique.