L'aéronautique recrute en Berry !

Châteauroux, France

L'aéronautique décolle dans le Berry. La filière représente plusieurs milliers d'emplois pour les seuls départements de l'Indre et du Cher avec un large panels de métiers : "Aujourd'hui, dans les 79 entreprises de la région, nous avons recensé 688 postes à pourvoir. Cela va de l'ingénieur à l'opérateur en passant par le technicien" précise Florence Idelfonse, chargée de communication d'Aérocentre qui organise les rencontres Aéronautiques de la région Centre-Val-de-Loire.

Pendant deux jours, les spécialistes de la filière vont échanger et rencontrer les candidats au recrutement : "Il y a des possibilités pour accéder à des formations pour les gens qui sont en reconversion. Et il y a beaucoup de possibilités d'évolutions de carrière en interne dans les entreprises. Rien que pour l'Indre, 52 entreprises travaillent dans le domaine de l'aéronautique et cela représente 3.377 salariés. Avec le Cher, ce sont les deux départements de la Région où la filière est le plus implantée".

Un large panel d'activités et de métiers

L'industrie aéronautique se décline en une multitude de spécialités : "En Berry, cela va de Michelin qui fait des pneus d'avions, à MBDA pour la défense ou encore Safran qui faut des sièges. On a aussi des entreprises qui font des châssis et d'autres de petites pièces finition main. "

La filière cherche aussi à se féminiser : des actions à destination des filles dans les écoles sont mises en place pour les encourager à envisager une carrière dans ses métiers encore très masculins.

Le salon de l'aéronautique a lieu au M.A.C.H 36 à Châteauroux ce jeudi 14 et ce vendredi 15 novembre. L'entrée est gratuite.