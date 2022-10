L'aéroponie en colonnes, ou cultiver ses fruits et légumes sur les toits, expérimentée au MIN de Toulouse

Des colonnes blanches modulables en PVC recyclable d'un mètre 50 de haut, avec un bac de 60 litres au sol, plantées sur le toit du marché-gare, l'immense MIN de Toulouse en zone de Fondeyre. Elles gagnent vite en couleurs et en vie dès lors que choux, salades, fleurs et même encore les dernières fraises poussent dessus. Magalie Rosso arrêtera sa production, comme la plupart des maraîchers, en novembre.

Bientôt sur des écoles ou des bâtiments publics à Toulouse ?

En créant il y a un an et demi "les Fermes de Ionaka", Magalie Rosso vend d'abord un concept. Celui de l'aéro-ponie : cette technique hors-sol qui permet d'optimiser l'oxygène pour conduire les nutriments dans les racines. Elle économise 90% d'eau par rapport à une méthode traditionnelle. Elle a opté pour la technique "en colonnes", à la verticale. Ils ne sont pas nombreux en France à utiliser spécifiquement ces colonnes, quatre fermes en région parisienne, une autre à Nantes et elle à Toulouse. Gain d'eau, gain d'espace aussi forcément : 36 plans au mètre carré, contre neuf fois plus en horizontal.

On peut aller sur les toits pour rafraichir les villes, ou les sols en friche urbaine trop bétonnés pour être travaillés.

Cette jeune femme, originaire de Dijon et arrivée à Toulouse il y a six ans, produit une quarantaine de kilos de fruits et légumes par semaine grâce à ces installations. Elle a trouvé des débouchés immédiats "à zéro kilomètre" : cinq restaurateurs du MIN, des primeurs qui fournissent des restaurants et des livreurs de paniers à Toulouse.

Plusieurs collectivités ont pris contact avec Magalie Rosso comme Toulouse Métropole, Marseillan (Aude) ou des communes du Gers.