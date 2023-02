L'aéroport Caen-Carpiquet renoue avec le succès en 2022

La zone de turbulence est désormais derrière l'aéroport Caen-Carpiquet qui renoue avec le succès et ses chiffres records de 2019, sa fréquentation en hausse de quasiment 33% par rapport à l'an dernier se réjouit sa directrice, Maryline Haize-Hagron.

ⓘ Publicité

Le volume des vols proposé par Air France et Volotéa a augmenté de 11% à l'été 2022 par rapport à l'année précédente © Radio France - Elodie Touchais

C'est à partir du mois de mai que la saison a vraiment décollé pour l'aéroport de Caen-Carpiquet qui n'a connu aucun répit sur les mois de juin, juillet et août. La fréquence des vols augmentant progressivement pour atteindre un volume record en pleine période estivale, en hausse de 11 % par rapport à 2021 avec la Corse, destination toujours préférée des normands pour les vacances.

Avec respectivement 88 000, 60 000 et près de 35 000 passagers par an, Lyon, Marseille et Nice restent dans le top 3 des destinations, que ce soit des vols commerciaux ou professionnels.

L'extension de l'aérogare validée

L'aéroport Caen Carpiquet retrouve donc sa fréquentation des grands jours et pour continuer à jouer dans la cour des grands, des travaux d'extension s'imposent. Après être passé l'an dernier de 450 a 900 places de stationnement, c'est maintenant l'aérogare qui doit s'agrandir. Une extension validée par le propriétaire du site Caen-la-mer qui va donc lancer les études en fin d'année pour proposer un aérogare deux fois plus grand à l'horizon 2025/2026