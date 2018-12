L'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc ouvre une nouvelle ligne pour Moscou

L'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc annonce l'ouverture de trois nouvelles lignes régulières et charters pour cet hiver. L'Angleterre sera desservie mais aussi Moscou, pour la première fois.

Chambéry, France

Les vols commerciaux reprennent le 15 décembre pour l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Cette années, de nouvelles liaisons sont annoncées.

Chambéry-Nottigham et Chambéry-Manchester le dimanche

Une nouvelle ligne connectera la Savoie avec l'East Midlands, en Angleterre (Nottingham est la capitale de cette région), en partenariat avec le tour-opérateur Hotelplan. British Airways avait un vol régulier de Manchester à Chambéry les samedis, elle en aura maintenant un nouveau le dimanche. L'aéroport de Chambéry propose ainsi une offre renforcée de vols le dimanche.

Liaison directe vers le Club Med Russie

Le Club Med Russie proposera lui dorénavant un pack vol + transfert + hôtel entre Moscou et Chambéry en aller-retour le dimanche. Les touristes pourront passer une semaine entière sur place et repartir le dimanche.

Cela permettra, selon l'aéroport, "d'éviter les journées saturées dans les aéroports et bouchées sur la route comme le samedi et de pouvoir profiter du ski une semaine entière, du dimanche au dimanche". Trois nouvelles lignes donc, qui permettront d'amener encore plus de monde dans les montagnes savoyardes. Chaque avion aura une capacité de 200 à 250 personnes.