L'aéroport de Béziers ne s'est jamais aussi bien porté depuis le Covid-19

En janvier 2020, l'aéroport de Béziers se vantait déjà d'une fréquentation exceptionnelle : plus de 267.000 passagers avaient foulé le tarmac biterrois en 2019. À l'époque, la progression du trafic était déjà en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Entretemps, le Covid-19 est passé par là, avec une chute vertigineuse de la fréquentation aérienne à Béziers comme partout dans le monde en raison de la pandémie et de ses contraintes.

Forte reprise du trafic aérien

Depuis, la reprise a évidemment été compliquée, avec seulement 50.000 voyageurs en 2020 à Béziers, 95.000 l'année suivante, puis 200.000 en 2022. Le record de 2019 est aujourd’hui sur le point d'être dépassé et le pic des 300.000 visiteurs devrait être atteint, assure Philippe Vidal, le président du syndicat mixte de l'aéroport de Béziers-Cap d’Agde. Objectif que s'était fixé l'ancienne présidence en 2020, non-atteint et pour cause.

“En effet nous n’en serons pas loin mais nous avons été impactés début d'année par la grève des contrôleurs et on a perdu une quarantaine de vols. C'est vraiment satisfaisant, se réjouit Philippe Vidal*. Nous avons plus de passagers entrants que l’inverse. Cela veut dire que notre région est plébiscitée. Et l'aéroport de Béziers n'en est déplaise à certains a totalement sa place. Il est illusoire et infondé de penser qu'un jour, en supprimant des aéroports locaux comme Béziers, les passagers qui les fréquentent se reporteront intégralement sur les aéroports voisins. C'est faux."*

"Signe que le site se porte bien, trois avions étaient posés récemment au même moment sur le tarmac de l'aéroport de Béziers. Nous n'avions jamais vu ça auparavant" précise aussi Philippe Vidal, également maire de Cazouls-lès-Béziers et vice-président du Conseil départemental de l'Hérault).

Une seule compagnie dessert aujourd'hui l'aéroport de Béziers, Ryanair, fidèle depuis 15 ans, depuis sa première liaison en direction de Bristol (sud-ouest de l'Angleterre). La compagnie à bas prix irlandaise assure aujourd'hui 10 lignes régulières au départ de la capitale biterroise et 56 volts hebdomadaires vers six pays.

Ryanair dessert aujourd'hui 228 aéroport dans 36 pays différents soit plus de 3.200 vols quotidiens. La compagnie vise les 300 millions de passagers transportés d'ici 2034.

Pari réussi pour Shannon depuis son lancement en mars

Et depuis le mois de mars, Ryanair propose une ligne en direction de Shannon en Irlande. Deux allers-retours hebdomadaires à partir de 70 euros, le lundi et le vendredi. Shannon est située dans la partie ouest de l'Irlande. La ville d'à peine 10.000 habitants située dans le comté de Clare est la plus jeune commune du pays. Elle a été fondée après la Seconde guerre mondiale, dans les années 1960.

La région du Connemara, située à proximité, est réputée pour ses paysages à couper le souffle, avec ses montagnes escarpées, ses lacs, ses tourbières et ses plages de sable blanc. Cette région est également célèbre pour sa culture celtique, sa musique traditionnelle et son patrimoine historique.

Cette destination (Shannon) a été une proposition de Ryanair, qui voulait développer cet aéroport international. Elle semble avoir vu juste puisque depuis le mois de mars le taux de remplissage dépasse les 90%. Alors est-ce l'effet nouveauté ? L'avenir le dira. En attendant cette ligne est pérennisée au-delà de cet été.

Béziers - Paris-Orly ?

La destination de Beauvais est la plus fréquentée des dix trajets proposés : 50.000 voyageurs par an. Le syndicat mixte de l'aéroport Béziers garde espoir d'obtenir un vol à destination de Paris-Orly. "Les chances sont faibles, mais on y travaille sérieusement" confie Philippe du Vidal. "Qui ne tente rien n'a rien et cela fait partie de nos priorités actuelles."

Une étude est actuellement réalisée auprès des voyageurs par le syndicat mixte de l'aéroport de Béziers qui souhaite connaître leur avis sur les services et les vols proposés, leurs attentes, leur provenance. Les résultats de cette étude qualitative seront rendus publiquement en septembre prochain.

l’Aéroport est un contributeur important au tourisme local et régional, puisque son trafic génère chaque année des retombées économiques évaluées à près de 60 millions d'euros sur sa zone de chalandise.

L’aéroport compte 110 emplois

L’Aéroport Béziers Cap d’Agde dispose de 150 hectares de terrain. Il n'est pas exclu d'y développer le photovoltaïque dans les prochains mois. Autre priorité fixé par la présidence du syndicat mixte : favoriser la diversification des financements avec notamment les offices de tourisme rattachés aux collectivités, afin de mieux répondre aux attentes de la Commission européenne de la chambre régionale des comptes pour, justement, diversifier les financements.

L'établissement est détenu et géré par le Syndicat mixte « Pôle aéroportuaire Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie », qui réunit les Communautés d’agglomération Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée et Sète Agglopôle, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie, la Communauté de communes La Domitienne, et vient d’être rejoint par l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.