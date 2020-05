L'aéroport de Biarritz rouvre ses portes le 8 juin après trois mois d'arrêt "catastrophiques"

C'est donc le 8 juin que le ciel du Pays Basque s'offre à nouveau aux vols commerciaux mais ce sera "très modeste" précise tout de suite le directeur de l'aéroport de Biarritz, Didier Riché. Un seul vol par jour. Il s'agira d'une liaison Air France Biarritz-Roissy Charles de Gaulle. Tous les détails ici.

Didier Riché sur la reprise d'activité Copier

L'aéroport de Biarritz © Maxppp - Bertrand Lapegue

En juin, un vol pour Paris et Lyon

Si tout va bien (si le public répond à ce rendez vous) la compagnie nationale envisage d'ouvrir un autre vol vers Lyon. L'heure de vérité sera le mois de juillet. C'est à partir de ce premier mois de vacances que les compagnies à bas coût reviendront à Biarritz. Mais d'ici là, après trois mois de paralysie et une situation financière apocalyptique pour les sociétés aéronautiques, personne ne peut dire que le trafic reprendra comme les années précédentes.

Bilan "catastrophique" du confinement

Déjà le bilan de mars à juin est jugé comme une "catastrophe" par le directeur de l'aéroport. Les semaines précédant la fermeture avaient révélé une forte baisse du trafic voyageurs face au fléau du coronavirus. Les trois mois écoulés (mars à mai) et l'activité "très modeste" de juin feront que Biarritz aura perdu 358 000 voyageurs ! "colossal!" selon Didier Riché.

Didier Riché © Radio France - Jacques Pons

Le coût "colossal" du confinement selon Didier Riché Copier

Sur l'aéroport de Biarritz © Radio France - Jacques Pons

L'aéroport perdra 70% de son chiffre d'affaires habituel en 2020

Selon lui l'aéroport de Biarritz - Pays Basque aura perdu 70% de son chiffre d'affaire en fin d'année 2020. Les dommages se révéleront au fur et à mesure. Moins d'avions ? Moins de personnel dans l'aéroport ? De la dizaine de compagnies aériennes qui travaillaient à Biarritz régulièrement il n'y a plus qu'Air France au compte goutte. Des onze vols quotidiens il n'y en aura plus qu'un par jour dès le 8 juin.

Didier Riché, un seul vol le 8 juin Copier

Une certitude : jamais cette année l'aéroport de Biarritz n'atteindra le million de passagers, comme en 2018. Didier Riché prévoit à peine 350 000 voyageurs en 2020. 70% de personnes transportées en moins ! Autant pour le chiffre d'affaire. 70% des recettes auront disparu. Lors de la présentation de ce bilan catastrophique le directeur a demandé l'aide

l'aéroport de Biarritz © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

"L'aéroport ne pourra pas s'en sortir tout seul" — Didier Riché

Pour Didier Riché "l'aéroport ne pourra pas s'en sortir tout seul !". Il a demandé le concours des communes membres du syndicat de gestion de l'aéroport. A partir du 8 juin les voyageurs, même ceux qui les attendront, devront se munir d'un masque pour pénétrer dans l'aérogare. Tous les employés seront aussi masqués. Lors des contrôles les bacs seront régulièrement désinfectés. Les voyageurs et les "attendants" devront suivre des itinéraires fléchés dans le bâtiment.