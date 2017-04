L'aéroport de Bordeaux lance de nouvelles destinations touristiques pour l'été

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac se met à l'heure d'été. Il va desservir d'ici juillet plus de 100 destinations en vol direct. Parmi les nouveautés, Malte (dès avril) ou encore Santorin et Milan-Bergame.

La saison estivale se met en place à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il va desservir d'ici le début juillet plus de 100 destinations en vol direct, à la fois lignes régulières et charters. C'est 10% de plus que l'an dernier. L'aéroport, qui souhaite rayonner sur une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine, propose aussi cette année de nouvelles destinations touristiques comme Santorin ou encore La Valette, la capitale de l'ile de Malte, des vols qui seront assurés par Volotéa, une compagnie Low Cost présente à Bordeaux depuis 2013.

La compagnie Volotéa présente à Bordeaux depuis 2013 - Maxppp

Le sud et l'est en priorité

La ligne de la Valette, capitale de l'ile de Malte, est mise en service dès le 13 avril, suivront Santorin (à partir du 31 mai), Milan-Bergame (à partir du 1er mai) ou encore Calvi (à partir du 2 juillet). Ces nouvelles destinations représentent près de 60% des vols proposés durant cette saison 2017. L'aéroport de Bordeaux développe aussi ses hubs internationaux comme, Paris-Charles de Gaulle, Madrid ou Amsterdam qui lui permettent ainsi d'être connecté au monde entier.

Pour cet été, l'aéroport de Bordeaux va rouvrir aussi 18 vols charters notamment vers les Canaries, la Crète ou encore la Sardaigne. Et puis de nouvelles compagnies vont faire leur arrivée comme l'allemande Lufthansa pour desservir 2 fois par semaine Francfort, la roumaine Blue Air pour Bucarest les mercredi et samedi à partir de juin ou encore la française Aigle Azur qui desservira Alger tous les vendredis dès le 16 juin.