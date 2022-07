L’aéroport de Châteauroux-Déols inaugure un nouveau immense hangar

Ce vendredi, l’aéroport Marcel Dassault de Châteauroux (Indre) a inauguré un nouveau hangar de 8520 m2. Il servira à de la maintenance aéronautique, et sera utilisé par l'entreprise Vallair Industry.

C’est une "cathédrale aéronautique" selon les mots de l’Aéroport. Grand de 8520m2, le hangar pourra accueillir un A380 ou jusqu’à cinq A320 en même temps. C’est la société luxembourgeoise Vallair Industry, qui dispose déjà d’un atelier à l’aéroport, qui en aura l’utilité. Elle occupe déjà les lieux depuis le mois de février, en réalité. Une convention d’occupation de 15 ans a été signée. Vallair compte utiliser cet outil XXL pour notamment mettre en place une ligne de conversion d’avions de ligne en avions cargo.

Châteauroux-Déols, en pointe mondiale

Haut de 36m, le hangar est une rareté mondiale. Il n’existe que 23 structures de ce type dans le monde, dont trois en France.

"On a fait un choix, avec la Région, d’avoir un hangar de grande capacité. L’intérêt, c’est de se projeter dans le futur" indique Dominique Roullet, président de l’Aéroport Marcel-Dassault. "Personne ne peut dire aujourd’hui ce que sera l’aviation, l’aéronautique de demain. Il faut qu’on soit en capacité d’accueillir des avions de type A380. Il aurait été dommage de voir plus petit."

Nous avons souhaité hisser l’aéroport à un niveau national, européen et mondial. Le développement de l’aéroport, auquel nous pensons depuis des années, passe par ce hangar - Dominique Roullet, président de l’Aéroport Marcel-Dassault

Les travaux auront duré deux ans, et coûté 25 millions d’euros, financés par la Région. Sur les 14 entreprises qui ont participé à la construction, 11 sont situées dans l’Indre. Vallair versera un loyer entre 800 et 900.000 euros par an pour occuper cet espace.

Le hangar mesure 36 mètres de haut. © Radio France - Xavier Ponroy

Ce hangar XXL n’est d’ailleurs peut-être que le premier de ce type. "C’est une réalisation qui apportera d’autres projets" précise le président. L'aéroport dispose encore de 40 hectares de réserve foncière.

Des emplois à la clef

Dans cet outil calibré sur mesure, l’entreprise Vallair Industry va donc se consacrer à la maintenance d’avions, et la réhabilitation d’avions de transports de passager en avions de fret.

Le président de Vallair a d’ailleurs annoncé une "première mondiale" ce vendredi : pour la première fois, des avions type A330, seront transformés en avions cargo. Chaque appareil représente environ 10.000 heures de travail.

Du travail justement, il va y en avoir beaucoup. "Nous avons un plan de recrutement de 250 personnes sur les cinq prochaines années. On triple la capacité actuelle de l'entreprise" indique Grégoire Lebigot. "Nous avons retenu l’entreprise Vallair en raison de son projet industriel, qui est solide" appuie Dominique Roullet.

Une nouvelle tour de contrôle

Conséquence de la création de ce hangar, il a fallu bâtir une nouvelle tour de contrôle. En effet, avec ses 36 mètres de haut, la "Cathédrale" surpassait la tour déjà en place, haute de 27 mètres.

"L’Aviation Civile nous a demandé une nouvelle tour de contrôle, pour compenser le 'masque' créé par ce hangar de la vue du contrôleur. Une partie de la tour de piste est actuellement masquée par le hangar" précise Didier Lefresne, directeur général de l’Aéroport.

La nouvelle tour de contrôle, surnommée "Le Phare", mesure 42m.