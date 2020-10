L'aéroport de Châteauroux s'est réinventé pour traverser la crise du coronavirus

Des dizaines d'avions du monde entier sont cloués au sol pour cause de crise sanitaire et sont stationnés à l'aéroport de Châteauroux

En pleine crise du secteur aérien, l'aéroport Marcel Dassault de Châteauroux a-t-il eu la recette pour traverser la période sans souci ? Alors que la plupart des aéroports à travers le monde ont connu une baisse d'activité record, l'aéroport castelroussin, propriété de la région Centre-Val de Loire, s'est imposé au cœur de la crise de la Covid-19. Très rapidement, dès le mois d'avril, il est devenu un point de repli pour les flottes de nombreuses compagnies : British Airways, Garuda, Hong Kong Airlines, Air Caraïbes, Air Madagascar, Air Caraïbes, Egyptair, Volotea, Azul, la chinoise Loong Air, entre autres. Plus d'une cinquantaine d'avions stationnés dans le Berry, comme ces onze A380 de British Airways. Et il reste de la place puisque le parking de 25 hectares peut contenir 70 avions. De quoi donner des ambitions sur cette nouvelle activité à l'aéroport qui pourrait envisager d'agrandir le parking grâce à ses quarante hectares de foncier disponibles.

Pourquoi les compagnies du monde ont-elles fait appel à l'aéroport Marcel Dassault?

Le gros avantage de l'aéroport de Châteauroux est d'avoir des prix de parking inférieurs à ceux pratiqués par de gros aéroports, en l'occurrence entre 3.000 et 5.000 € selon le catalogue. Nul doute qu'au moment où British Airways a négocié pour ses onze A380, le prix a été un argument de taille. L'autre point fort de Châteauroux est d'avoir sur la zone d'activité voisine deux entreprises de maintenance aéronautique, Dale Aviation et Vallair Industry. Elles entretiennent les avions cloués au sol pour éviter qu'ils ne soient endommagés pendant cette période.

Année 2020 positive ou pas pour l'aéroport de Châteauroux ?

Le fret a été au centre de l'activité de l'aéroport Marcel Dassault pendant le confinement et un peu après. En quelques semaines, près d'une quarantaine d'avions se sont posés sur la longue piste de 3.500 mètres de long, avec à bord du matériel médical et des masques. L'activité fret a été multipliée par deux, voire par trois. Pour autant, la suite de l'année a été moins favorable. Les pertes économiques en fret et en passagers sont contrebalancées par l'activité parking.

Les vols commerciaux, talon d’Achille de l'aéroport de Châteauroux

5.000. Ce nombre suffit à prendre la mesure du chantier qui reste à accomplir pour faire de l'aéroport Marcel Dassault un point de départ ou d'arrivée de vols commerciaux. Seulement 5.000 passagers transit, au départ ou à l'arrivée, par l'aéroport, via des vols saisonniers, entre mai et septembre, vers la Corse, Nice ou Londres, ce à quoi s'ajoute une quinzaine de vols charter. On est très loin des 200.000 passagers sur l'année 2019 à l'aéroport de Tours, 114.000 sur Poitiers, pour ne prendre que les deux plus proches, deux aéroports portés quasi-exclusivement par la compagnie low cost irlandaise Ryanair.

Les projets 2021 à l'aéroport de Châteauroux

L’Etablissement Public et Commercial de l'aéroport continue d'aménager le foncier, avec deux projets majeurs. Un hangar de 8.540 m² pouvant accueillir des Airbus A380 sera terminé en 2021. Pour son implantation, la tour de contrôle est déplacée. La nouvelle sera construite. Elle fera 42 mètres de haut.