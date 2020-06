L'aéroport de Châteauroux tire son épingle du jeu en cette période pourtant compliquée pour le secteur

L'aéroport de Châteauroux se porte bien, merci. Alors que le secteur de l'aéronautique est en grandes difficultés, que bon nombre d'aéroports qui font beaucoup de transport de passagers sont à l'arrêt ou presque depuis mi-mars, la situation du site indrien est très différente se réjouit son directeur Didier Lefresne. "On a été au bon endroit au bon moment, on a la chance d'avoir un terrain avec 357 hectares, cela permet de stocker notamment les A380 de British Airways, le onzième arrive ce mercredi". Pour faire clair, Châteauroux est bien placé, dispose de beaucoup de place, et d'un savoir faire en terme de maintenance qui convenait particulièrement aux besoins du moment.

Didier Lefresne se félicite de l'activité à l'aéroport de Châteauroux Copier

L'aéroport casteloussin accueille ainsi une cinquantaine d'appareils en ce moment, ce qui fournit aussi de l'activité aux entreprises de maintenance sur place. Il y a actuellement 200 employés au total sur le site.

Pas de vols pour les particuliers cet été

Moins bonne nouvelle en revanche : il n'y aura pas de lignes pour les touristes en juillet et en août. "On espère à minima que les vols charters programmés à partir de septembre seront maintenus" ajoute Didier Lefresne.