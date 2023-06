L'aéroport de La Rochelle accusé de subventions détournées au profit de Ryanair

La Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine vient de publier son rapport sur le contrôle des comptes et de sur la gestion de l'aéroport de La Rochelle-Ile-de-Ré par la CCI, sur la période 2017-2018. Un rapport de 49 pages qui montre que, selon elle, il y aurait eu des dysfonctionnements dans le système d'attribution de subventions, notamment à destination de la compagnie Irlandaise Ryanair.

Pour la Chambre régionale des comptes, il y aurait eu en fait des subventions détournées versées à la compagnie Ryanair. En plus, des sommes versées de façon classique pour aider au démarrage d'une nouvelle ligne, avec par exemple une réduction des redevances, schéma rendu possible par la commission européenne dans ses lignes directrices de 2014, la CCI de Charente-Maritime est accusée d'avoir versé 510 000 euros par an à Charentes Tourisme, une agence de développement économique et touristique pour les deux Charentes, pour trouver un prestataire qui permettrait de faire venir plus de touristes sur le territoire. Organisme qui a choisi Ryanair.

"Il y a eu un appel d'offre européen", le président de la CCI

La démarche semble logique pour Thierry Authier le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Charente-Maritime : "On a tout simplement sous-traité la prestation à Charentes Tourisme, dont c'est le métier de faire venir des touristes. Il y a eu un appel d'offres européen. Il se trouve que le mieux placé a été l'agence de communication de Ryanair, le marché a été fait comme il se doit. Il y avait quatre entreprises qui ont répondu, aucune n'a porté plainte derrière contre ce marché public." La Chambre régionale des comptes parle "d'octroi illégal et dissimulé d'une aide supplémentaire à Ryanair" et "de prestations systématiquement attribuées à la compagnie Irlandaise".

Olivier Amblard, le directeur général de Charentes Tourisme s'en défend, et explique en toute transparence ce choix. "Au départ, on a rédigé un cahier des charges classique, en essayant de trouver une agence de communication, avec des axes de com bien sûr, mais très vite on s'est dit allons plus loin, faisons quelques chose de nouveau. Communiquer sur la destination pour trouver de la nouvelle clientèle étrangère, prenons une société très présente sur le numérique, et enfin retenons une entreprise qui s'engagerait sur des résultats. Un transporteur est évidemment capable de s'engager sur un flux. Mais ce que l'on a dit à la Chambre régionale des comptes, c'est que l'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait que des transporteurs, mais que d'autres comme Booking.com ou Airbnb se positionnent également. Cela n'a pas été le cas. Ils maîtrisent pourtant le canal de réservation, mais n'ont pas répondu à cette appel d'offre. Compte tenu des absences de réponses de certains, Ryanair était le mieux-disant sur ce type de consultation."

Rebond sur le terrain judiciaire ?

Une logique qui ne semble pas avoir convaincu la Chambre régionale des comptes. Le rebond sur le terrain judiciaire est possible, mais pour l'avocat de la CCI, maître Thierry Dal Farra : "Ce schéma est innovant, solide sur le plan du droit. J'ai déjà "cassé" en conseil d'état des dossiers du même type. La Cour des comptes n'aime pas ce type de montage, mais c'est à mes yeux un outil performant pour arriver à des résultats. N'en déplaise à la Chambre régionale des comptes. Elle préfère des collectivités publiques "plan-plan" qui ne font pas grand-chose, elle préfère l'échec à la réussite. Quand vous essayez de développer votre territoire, nous on avance."