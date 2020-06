PHOTOS - Aéroport Nantes-Atlantique : découvrez les mesures sanitaires mises en place avant sa réouverture

L’aéroport de Nantes rouvre au public dès lundi prochain. Une réouverture très progressive puisqu'il n'y a qu'un seul aller-retour vers Lyon lundi, un seul vers Paris-Roissy mardi. Pour cette première semaine de réouverture, seulement 200 passagers devraient embarquer/débarquer par l'aéroport chaque jour. Alors que pendant les pics de fréquentation, l'aéroport accueille jusqu'à 30 000 personnes par jour. Cette lente réouverture va permettre de tester le dispositif sanitaire mis en place.

Un seul parcours à sens unique signalé en orange

A l'extérieur de l'aérogare, toutes les portes sont condamnées, sauf une pour les arrivées et une autre, pour les départs. L'entrée est située au croisement des deux bâtiments, sous la grande horloge numérique.

A l’intérieur, des agents accueillent les voyageurs et les informent. Il y a deux conditions à respecter obligatoirement pour pouvoir embarquer. Se munir d’une attestation sur l’honneur de sa bonne santé et porter un masque à partir de 11 ans. Une obligation rappelée par des affiches au mur et des annonces sonores.

Puis il faut suivre un parcours spécifique, en sens unique, indiqué par une nouvelle signalétique en orange, des flèches et une ligne orange au sol. Depuis les guichets d'enregistrement jusqu'aux salles d'embarquement, les voyageurs sont invités à passer par un escalier normalement réservé au personnel. Escalier qui mène au premier étage où le voyageur retrouve le parcours habituel : la file d'attente pour le contrôle de sûreté puis la salle d’embarquement, tous les deux aménagés pour respecter les consignes sanitaires.

En sens inverse, à l'arrivée des passagers : du débarquement à la sortie de l'aérogare en passant par la salle de récupération des bagages, un parcours à sens unique signifié également en orange a été créé pour éviter tout croisement avec les passagers qui embarquent. Une seule porte de sortie a également été définie.

Un parcours a été créé pour éviter les croisements de passagers entre les arrivées et les départs : une nouvelle signalétique en orange, des flèches et une ligne orange au sol. © Radio France - Fanny Ohier

Distributeurs de gel hydroalcoolique, marquage de distanciation, vitres de séparation, nettoyage renforcé...

Aux guichets d’enregistrement, dans la file d’attente, il y a des marquages au sol pour la distanciation sociale. et des vitres pour séparer les agents des passagers. Tout au long du parcours, des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés, des affiches et des visuels rappellent aux passagers qu'ils doivent se laver régulièrement les mains.

Le port du masque est désormais obligatoire dans l'enceinte de l'aéroport de Nantes-Altantique. - Aéroport de Nantes

Au contrôle de sûreté, les bacs sont régulièrement nettoyés, les agents de l'aéroport tiennent les distances et portent un masque. Dans les salles d'embarquement, dont la disposition n'a pas été modifiée, il est demandé aux passagers qui attendent de s’asseoir un siège sur deux avant de prendre leur vol.

Des visuels rappellent aux passagers de respecter les distances de sécurité à l'aéroport de Nantes-Atlantique. - Aéroport de Nantes-Atlantique

La direction précise que ce dispositif pourrait évoluer dans les semaines à venir, en fonction de l'augmentation du nombre de voyageurs. Si la première semaine, un maximum de 200 passagers par jour sont attendus à l'aéroport, les voyageurs devraient cependant être plus nombreux à partir de la semaine du 15 juin puisque les compagnies Easy Jet, Volotea et Transavia reprennent elles aussi du service. Puis Ryan Air à partir du 23 juin.

Une déclaration sur l'honneur selon laquelle la personne n'est pas atteinte du coronavirus est à présenter obligatoirement à l'aéroport de Nantes-Atlantique. - Aéroport de Nantes-Atlantique