L'aéroport de Nice-Côte d'Azur bat un record de fréquentation

Nice, France

L'aéroport de Nice-Côte d'Azur a enregistré en 2018 quelque 13,85 millions de passagers. C'est une hausse de 4,1% par rapport à 2017. La plateforme niçoise se positionne donc comme le deuxième aéroport français après Paris. Ce chiffre, qui frôle donc les 14 millions de passagers, a en plus été réalisé avec moins d'avions. Un paradoxe qui s'explique par un meilleur taux de remplissage des appareils grâce à l'attractivité de la Côte d'Azur, expliquent les responsables de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Une dernière donnée, et pas des moindres, montre que le nombre de passagers est en constante augmentation depuis plus de huit ans.