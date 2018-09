L'aéroport Nice-Côte d'Azur enregistre une hausse du nombre de passagers de 4,2% pour 2018. Qui ? Comment ? Quelle progression possible pour 2019 ? Réponse avec Dominique Thillaud, directeur de la plateforme niçoise.

Dominique Thillaud, le directeur de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est venu avec un chiffre à France Bleu Azur: plus 4,2% de passagers en 2018. La fréquentation est en hausse, et elle peut continuer de l'être affirme le directeur qui tient à ce qu'un travail soit fait sur l'hiver, période plus creuse d'après les statistiques.