L'aéroport de Nice met le cap sur les 18 millions de voyageurs par an d'ici 2021

Coup d'envoi de la saison estivale pour l'aéroport de Nice ! Une saison de plus et des records de fréquentation en vue ! Il en est déjà à +3% sur le mois de mai avec l'objectif d'atteindre à la fin de l'année 2019 : 14 millions de voyageurs. Et un objectif beaucoup plus ambitieux d'ici 2021.

"Avec la fin des travaux d'extension du terminal deux on espère atteindre les 18 millions de voyageurs" Isabelle Baumelle directrice opération et développement des compagnies à l'aéroport de Nice

Un chiffre qui n'est pas utopique selon l'aéroport qui est le deuxième en France derrière Paris. Il mise notamment sur la qualité de services (moins d'un pour-cent de retards par an) mais aussi sur un catalogue particulièrement étendu : 120 destinations partout dans le monde. Une nouvelle ligne long courrier sera d'ailleurs annoncée courant juin : un vol vers la chine.

