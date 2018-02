Nice, France

Grosse grève chez Air France aujourd'hui (jeudi) à l'appel de quasiment tous les syndicats. Le mouvement aura des répercussions chez le personnel naviguant et chez le personnel au sol. Tous demandent une augmentation de 6%, beaucoup plus que lors des derniers accords signés dans l'entreprise. Une raison pour laquelle la CFDT par exemple n'appelle pas à la grève, expliquant que le tour de table a déjà été fait.

Nice impactée

L'aéroport de Nice-Côte d'Azur, 1er aéroport français après les plateformes parisiennes sera impacté. Air France avec prés de 500 salariés azuréens est un gros employeurs sur l'aéroport niçois. Difficile cependant de savoir qui sera en grève mais les syndicats au niveau national tablent sur 30 % de grévistes chez les personnels au sol et carrément 50% chez les naviguants: pilote, hotesse et stewart. A Nice, ces chiffres pourraient être plus bas mais il y aura tout de même des annulations de vols. La ligne la plus touchée sera celle de Paris.

Moitié des vols de et vers Paris annulés

Dors et déjà on sait que la moitié de ces vols ont été supprimés aussi bien au départ qu'à l'arrivée d'Orly et de Roissy. Les lignes internationales seront aussi impactées. Il y en a sur Nice, mais ces longs courriers devraient être moins touchés.