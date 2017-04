L'Aéroport de Rennes s'envole

Avec 100.000 passagers de plus en 2016, l'Aéroport de Rennes enregistre la plus grosse progression des aéroports français. 28 liaisons directes, 150 en correspondance, et maintenant ? Objectif, 1 million de passagers ?

Une année exceptionnelle

100.000 passagers de plus en un an, l'Aéroport de Rennes Bretagne n'en espérait pas tant pour l'année 2016.

Gilles Tellier, son directeur, revient sur ce qui est la meilleure croissance de tous les aéroports français (+18,8%).

Cette progression exceptionnelle de l'aéroport rennais est d'abord due, "à l'arrivée de trois nouveaux opérateurs" (Volotea, Iberia Express et TUI). Mais il y a encore des possibilités de progression selon Gilles Tellier, en accentuant la notoriété de la métropole rennaise à l'international et son statut "Capitale de la Bretagne".

Néanmoins, avec 640.000 passagers en 2016, Rennes (10ème ville de France) n'est que le 18ème aéroport français. Beaucoup de rennais "vont prendre l'avion à Paris ou à Nantes".

28 destinations directes au départ de Rennes - rennes.aeroport.fr

Malaga, Corfou, Majorque

Avec une nouvelle liaison Vueling vers Rome depuis lundi 27 mars et trois nouvelles destinations vers Malaga (Espagne), Corfou (Grèce) et Majorque, l'Aéroport de Rennes propose désormais 28 liaisons directes et 150 avec correspondance. L'objectif c'est "la complémentarité dans la diversité", "en alimentant les grand hubs internationaux".

1 million de passagers ?

Avec 640.000 passagers, l'Aéroport de Rennes pourrait viser, à terme, le million de passagers. "On y travaille" dit Gilles Tellier. Ça passe par un développement vers "l'Italie, le Portugal ou l'Allemagne". L'Aéroport de Rennes devra notamment nouer des relations avec la Lufthansa (absente à Rennes) et, les dirigeants l'espèrent, avec son énorme aéroport de Frankfort.

