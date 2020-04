Confinement : L'aéroport de Toulouse-Blagnac prépare l'après 11 mai

L'aéroport de Toulouse-Blagnac n'annonce rien aujourd'hui mais ne cache pas qu'en ce moment, ce qui occupe tout le monde, c'est l'après 11 mai. Des groupes de travail planchent sur le déconfinement. Cela prend du temps. D'autant plus que tout est décidé au niveau national. L'activité actuelle est encore quasiment réduite à néant suite aux mesures de confinement liées à l'épidémie de covid-19.

On est loin des 200 vols par jour en temps normal. Pour ceux qui aiment scruter les avions dans le ciel, il faut savourer ceux qu'on voit passer, parce qu'ils sont encore assez rares. Chaque jour, on compte un vol commercial, un aller-retour Toulouse-Paris. Il s'agit d'avions Air France qui sont pleins en direction de Toulouse, 140 passagers en moyenne pour des A319 et A320 et ce sont souvent des rapatriements. En revanche, à destination de Paris, d'après la compagnie aérienne, il n'y a pas plus de 70 personnes à bord.

En ce qui concerne, les autres vols enregistrés, c'est du fret et cela représente entre deux et trois vols par jour, pour du courrier et des colis. Enfin, s'ajoutent à cette liste, les vols sanitaires comme ce fut le cas pour les patients venus du Grand Est. Pour assurer toute cette activité, sur piste et dans l'aérogare, une centaine de personnes au total travaillent à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Les commerces dans l'aéroport sont fermés exceptés des loueurs de voitures.