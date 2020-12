L'aéroport de Vatry a connu une année 2020 exceptionnelle grâce au transit de matériel médical

L'Antonov AN 225, le plus gros avion du monde, se pose à l'aéroport de Vatry en avril 2020, avec à son bord 150 tonnes de masques et gants contre la Covid-19.

C'est une image qui a fait date le 19 avril dernier. Le plus gros avion du monde, l'Antonov 225 se pose sur le tarmac de l'aéroport. A son bord, huit millions de masques. C'est la stratégie de l'aéroport Paris-Vatry : faute de passagers, place au fret en 2020, et l'aéroport devient en quelques semaines un point central dans les transits de matériel médical.

Huit millions de masques débarqués à Vatry

"L'aéroport a réussi à développer fortement le fret, et pas seulement sur le plan sanitaire : on a développé le fret e-commerce, l'exportation d'animaux vivants reproducteur, et des vols réguliers avec Qatar Airways", explique Christian Bruyen. Le président du conseil départemental de la Marne, qui est aussi président du conseil d'administration de Vatry, était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mardi 22 décembre.

Le fret a explosé, de 3000 environ l'an dernier à 12 000 tonnes cette année

Pendant des mois les avions se succèdent : "Le fret a explosé, de 3000 environ l'an dernier, là on va finir l'année à 12 000 tonnes". Et encore, "les masques, ça ne pèse pas lourd", fait remarquer Christian Bruyen. L'aéroport a transporté pour 4500 tonnes de masques. Par rapport à 2019, c'est 340% de fret en plus. Mais il a aussi développé le stockage d'avions au garage et la maintenance, ainsi que les vols d'exercice.

Des comptes enfin équilibrés

Résultat le manque de passagers est compensé et Vatry, en déficit depuis plusieurs années peut enfin redresser ses comptes, à l'équilibre aujourd'hui. Ce qui laisse espérer "une année 2021 à un vrai équilibre" financier. En développant notamment la collaboration engagée cette année avec la compagnie Qatar Airways.

L'aéroport s'est aussi positionné pour accueillir, si besoin, les vaccins contre le Covid-19, assure Christian Bruyen : "On a témoigné de notre capacité à travailler pour répondre aux besoins de logistique d'urgence avec les masques, avec les vaccins il en sera de même, mais ça dépendra de la stratégie de vaccination de la France, de l'Europe, et même à l'échelle de la planète. On est prêts mais ça ne dépend pas que de nous".