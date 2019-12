L'aéroport Grenoble Alpes Isère lance sa saison d'hiver 2019-2020

Le lancement de la saison d'hiver a aussi été l'occasion de fêter les 15 ans de la concession de l'aéroport de Grenoble entre le département de l'Isère et l'entreprise française Vinci Airport.

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, France

Ils sont principalement Britanniques, Scandinaves, Polonais ou Israéliens et ils vont atterrir en France, comme chaque hiver, à l'aéroport de Grenoble Alpes Isère à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Le site détenu par le département et géré par Vinci Airport a lancé la saison d'hiver ce vendredi 13 décembre.

Depuis l'arrivée de Vinci Airport en 2004, l'aéroport est passé de 200 000 voyageurs annuels à plus de 350 000 l'année dernière et s'est spécialisé dans l'accueil de touristes étrangers venus skier sur les 25 domaines de notre département. Quand l'ensemble des stations auront ouvert leurs pistes, ce sont plus de 20 000 passagers qui transiteront chaque week-end par cet aéroport.

Des retombées économiques pour le département de l'Isère

Même si les Isérois ne sont pas le cœur de cible de la structure aéroportuaire, "on emploie tout de même 40 personnes à l'année et 350 saisonniers venus nous renforcer de décembre à avril, sans compter tous les services à côté comme la restauration ou la location de voiture" souligne Jarbouia Basma, directrice de l'aéroport Grenoble Alpes Isère. "En tout, il y a plus de 1000 emplois qui tournent autour de notre plateforme" continue-t-elle.

C'est ce qui pousse le département, présidé par Jean-Pierre Barbier, à investir chaque année pour développer la structure. "On va continuer à investir car c'est nécessaire pour aller vers plus de développement durable et pour assurer la promotion du département. L'aéroport est indispensable pour les stations de ski et c'est un apport de 150 millions d'euros sur l'économie" explique-t-il.

Le Brexit en ligne de mire

"L'aéroport Grenoble Alpes Isère est très utile pendant l'hiver. S'il n'existait pas, comme celui de Chambéry, les aéroports de Lyon et Genève ne suffiraient pas à gérer convenablement les flux de touristes" précise Nicolas Notebaert, président de Vinci Airport, qui gère également Lyon Saint-Exupéry et Chambéry Savoie Mont-Blanc.

"Bien sûr que l'on souhaite faire encore mieux que l'année dernière et les 356 000 passagers annuels, mais nous avons pris en compte le Brexit dans nos prévisions depuis l'acquisition de l'aéroport de Londres Gatwick" - Nicolas Notebaert, président de Vinci Airport.

Et malgré l'annonce du Brexit pour le 31 janvier prochain, la clientèle étant majoritairement britannique, il a fallu revoir les ambitions à la baisse, sans pour autant créer des inquiétudes. "Malgré le Brexit, nos clients anglais n'ont pas récupéré des hautes montagnes, des stations de ski, ils n'ont pas tout le temps du soleil et je ne doute pas qu'ils aient toujours besoin de bénéficier d'autres territoires du monde pour aller à la mer ou au ski" précise le patron de Vinci Airport.

L'aéroport Grenoble Alpes Isère, outre les charters des neiges, propose des vols pour 19 destinations comme Édimbourg, Dublin, Rotterdam, Varsovie et même Tel-Aviv, ainsi que des vols intérieurs pour Bordeaux et Nantes. La plateforme doit toutefois relever d'autres défis comme arriver à être aussi performante en été qu'en hiver. Aujourd'hui, la seule ligne régulière à l'année (sans compter les vols d'affaires et privés) relie Grenoble à Londres.