L'aéroport Metz-Nancy vise 110 000 passagers cette année

L'aéroport régional de Metz-Nancy va-t-il réussir à surmonter l'épisode covid ? Le trafic passagers en 2019 - avant la crise sanitaire donc - était de 263 000. Il a chuté... à 44 500 l'an passé. La région Grand Est, seule propriétaire de Lorraine Aéroport depuis 2011, vise une fréquentation de 110 000 passagers cette année.

Objectif tout à fait tenable selon Brigitte Torloting, vice-présidente de la région Grand Est. "Ce n'est pas de l'utopie", insiste l'élue en charge du transfrontalier, de l'Europe et l'international, "c'est du réalisme. On fait des budgets très très prudents. Pourquoi nous n'avons fait que 44 000 l'année dernière ? C'est parce que les vols Air Algérie n'ont redémarré qu'en novembre 2022. Les 110 000, c'est sûr qu'on les fera !"

Les liaisons vers Alger, Constantine et Oran ont repris en effet le 31 octobre dernier après deux ans et demi d'absence. A ces destinations s'ajoutent Marseille, Toulouse et Casablanca (Maroc).

Des tractations actuelles avec trois compagnies aériennes

Le Grand Est négocie actuellement avec trois nouvelles compagnies : Amélia (déjà présente à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim), Luxair et Air Arabia pour élargir son offre de vols à Lyon, Nice, la Corse et le Maroc. Brigitte Torloting parle "d'actions offensives".

Si ces compagnies investissent effectivement Lorraine Aéroport, la région Grand Est entend solliciter les autres collectivités territoriales pour proposer des vols à prix attractifs. Elle subventionne l'équipement à hauteur d'1,5 million d'euros par an. L'aéroport emploie aujourd'hui 53 personnes contre 79 en 2020.