L'affaire de La Papothèque à Grenoble : Elisa Martin, présidente d'Actis et première adjointe réagit

Stéphane Duport-Rosand, directeur d'Actis et Elisa Martin, présidente d'Actis et première adjointe à la mairie de Grenoble

Depuis six mois, La Papothèque, une association inter-générationnelle issue de l'économie sociale et solidaire, ne peut plus payer son loyer. Rappelons que son financement provient à 70 % d'un restaurant qui n'a jamais pu ouvrir à cause de la crise sanitaire. Conséquence ? Elle se retrouve devant le tribunal de Grenoble le 17 février prochain, assignée par Actis, son bailleur social.

Une affaire qui a fait réagir les élus de l'opposition. Emilie Chalas, la député LREM de la circonscription et Alain Carignon, président du groupe de droite et société civile, ont critiqué la gestion du dossier par la municipalité.

Elisa Martin, la première adjointe d'Eric Piolle et présidente d'Actis, répond à ces attaques et assume. Pour elle, la situation est simple. Pour régler le problème, La Papothèque doit contacter le service contentieux d'Actis : "Quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de nouvelles de votre locataire et ce, depuis quelques temps, alors effectivement les procédures s'enclenchent. Soyons clairs, on est chez Actis. Il suffit de se mettre autour de la table, tout simplement, avec le service contentieux. Vous savez le service contentieux ce ne sont pas des huissiers méchants. Ça repose sur un travail de conseil en économie sociale et familiale. Il suffit de voir comment on fait. Franchement on a toujours trouvé des solutions, y compris avec cette association. Il n'y absolument aucune raison qu'on n'en trouve pas."

Par ailleurs, elle rappelle qu'elle ne peut pas faire de favoritisme : "Mon boulot ce n'est pas d'aller tripatouiller dans les procédures contentieuses, d'oser dire aux services d'Actis « ceux-là on efface, ceux-là on n'efface pas ». Moi, mon boulot aujourd'hui c'est de défendre le logement public, le logement pour tous, particulièrement pour les moins fortunés."

Pour autant, Actis n'a pas précisé s'il allait retirer sa plainte à l'encontre de La Papothèque.