L'affaire des piscines Vert Marine rattrape l'Isère et Saint-Maurice-l'Exil

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, annonce ce jeudi soir que la piscine de Saint-Maurice-l'Exil, gérée en délégation de service public par la société Vert Marine, ne rouvrira pas samedi 10 septembre comme prévu "après une semaine de fermeture pour maintenance technique annuelle programmée". Cette réouverture est officiellement "en suspens" et des discussions sont engagées entre la société Vert Marine - qui a annoncé en début de semaine la fermeture d’une trentaine d’établissements dont elle a la charge en France, en raison d'une hausse brutale de l'énergie - et la communauté de commune concernant les "conditions de réouverture de l'équipement". Du côté d'Entre Bièvre et Rhône c'est le vice-président au sport Gilles Bonneton, le maire de Cheyssieu, qui s'en charge.

"Vert Marine [...] a des devoirs"

Jointe par France Bleu Isère Sylvie Dezarnaud, présidente de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, déplore d'être mise "devant le fait accompli". Elle assure que l'affaire n'en restera pas là : "Vert Marine a signé une délégation de service public. Il a des devoirs envers notre collectivité et envers les habitants du territoire." Pour la suite la présidente explique attendre notamment de savoir ce que va faire l'Etat en matière d'accompagnement. En attendant "samedi matin, nous ferons un constat huissier de la non ouverture, comme prévu, de l'équipement" tout en restant "quand même en contact" avec Vert Marine.