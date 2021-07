L'After, seule boîte de nuit de l'Indre prête à rouvrir ses portes, restera finalement fermée

En cause, les tests antigéniques qui devaient être réalisés devant la boîte de nuit. La société mandatée par le gérant de la discothèque L'After n'est plus autorisée à se déplacer pour les effectuer. Il n'y aura donc pas de réouverture ce vendredi soir.

La seule boîte de nuit de l'Indre qui avait fait le pari de rouvrir ses portes ce vendredi soir restera finalement fermée. L'After n'accueillera pas de public ce soir. En cause : les tests antigéniques qui devaient être réalisés à l'entrée de la discothèque. La société mandatée par Valentin Pinault, gérant de L'After, pour les réaliser ne viendra pas les effectuer. D'après nos informations, elle explique ne plus pouvoir le faire. Un problème pour le gérant qui comptait sur ces tests pour rouvrir son établissement.

La société mandatée par monsieur Pinault devait s'occuper de réunir le personnel médical apte à effectuer les tests antigéniques devant les discothèques. Des étudiants infirmiers ou infirmières, entre autres, disponibles pour venir la nuit et ainsi permettre - ou non - aux fêtards venus sans document (ni test, ni pass sanitaire) d'obtenir le feu vert pour pouvoir faire la fête. La société qui, d'après nos informations, dit regretter la situation, affirme ne plus avoir l'autorisation d'effectuer ces tests. En cause semble-t-il, l'organisation de ces tests qui - dans certains cas - ne permettrait pas de garantir le strict respect des normes.

Un coup dur pour Valentin Pinault qui, sans cette société, ne rouvrira pas les portes de son établissement. Il était pourtant le seul gérant de boîte de nuit de l'Indre à faire ce choix. Les deux autres établissements (Le Complexe et L'Indé) restant fermés.

Pour rappel : si vous souhaitez vous rendre en boîte de nuit ce week-end, désormais autorisées à rouvrir, il faut vous munir d'un pass-sanitaire attestant de deux vaccinations ou bien alors d'un test PCR ou antigénique de moins de 48h.