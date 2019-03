L'âge moyen de départ à la retraite approche 63 ans.

C'est une tendance qui se confirme d'année en année depuis 2014, l'âge moyen du départ à la retraite dans le secteur privé recule. Selon les chiffres 2018 de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse publiés lundi, il atteint 62 ans et huit mois en moyenne, et même 63 ans pour les femmes.

Inexorablement, l'âge moyen du départ effectif à la retraite recule. Il s'est élevé à 62 ans, huit mois et deux semaines l'an passé. Deux mois et demi de plus que l'année précédente. C'est une tendance de fond : en 2011, il était de 62 ans, et en 2007, de 61 ans. Et si on fait abstraction des départs anticipés, l'âge moyen grimpe et dépasse 63 ans dès 2014 et continue à progresser.

Les français préfèrent attendre pour avoir leur retraite à taux plein

Cette évolution ne doit rien au hasard. C'est la conséquence des récentes réformes des retraites. L'âge légal de départ a été porté progressivement de 60 à 62 ans, et l'âge du taux plein (sans décote) doit passer entre 2016 et 2022 de 65 à 67 ans. Enfin le nombre de trimestres cotisés nécessaires pour jouir d'une retraite complète est encore en train d'augmenter.

Les femmes partent plus tard

Les femmes qui ont souvent des carrières plus heurtées doivent se rattraper en travaillant plus tard. En 2018, leur âge de départ moyen a augmenté pour s'élever à 63 ans pile soit en moyenne quatre mois de plus que les hommes.

Bientôt 64 ans ?

La retraite à 62 ans étant pleinement montée en charge depuis un an, elle ne fait plus progresser l'âge de départ, alors que la proportion d'actifs qui cotisent pour financer les pensions des aînés va continuer à diminuer.

Le Haut-Commissariat à la réforme des retraitescherche ainsi des moyens d'inciter les Français à partir toujours plus tard et envisage pour la futur réforme une surcote qui pourrait commencer à 63 ans.

Le nouvel « âge-pivot » pourrait donc être mobile, pour s'acheminer doucement vers 64 ans.