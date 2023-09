L'agence d'aide à la personne Azaé à Avignon peine à recruter

Azaé est une agence privée d'aide à la personne : garde d'enfants, ménage, mais aussi maintien à domicile des personnes dépendantes. L'agence d'Avignon emploie en CDI une cinquantaine de femmes. Mais de moins en moins de candidates qualifiées, avec un diplôme d'aide à domicile ou d'aide-soignante, poussent la porte de l'agence.

"On est obligés de refuser des demandes de prise en charge", explique Tania Ferreira, responsable de l'agence. "Quand ce sont des personnes avec des handicaps lourds, très dépendantes, on est obligés de changer tous nos plannings pour mettre des personnes qualifiées, et parfois, on peut refuser, parce que nous n'avons pas assez d'aides-soignantes" explique-t-elle. Pourtant l'agence fait tout pour attirer : les salaires ont été augmentés, l'amplitude horaire diminuée, les plannings sont aménagés pour que les femmes qui y travaillent puissent aussi gérer leur vie familiale, étant donné que ce sont souvent des mères de famille.

Alors le problème vient aussi du nombre de personnes qui sortent diplômées de formation d'aide à la personne. L'institut de formation d'aides soignantes d'Avignon n'arrive pas à faire le plein pour ses formations, la preuve que ces professions ont maintenant du mal à attirer les jeunes.