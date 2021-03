L'agence d'attractivité de l'Indre fait campagne dans le métro parisien

L'Indre s'affiche dans le métro parisien dans une campagne menée par l'agence d'attractivité du département. Au-delà des vacances, le but est désormais de convaincre les Franciliens de se mettre au vert et de s'y installer définitivement.

Des parents transportant leurs enfants en triporteur et dessus ce slogan : "Vous aussi, adoptez nos transports en commun". C'est l'une des affiches de la campagne lancée par l'agence d'attractivité de l'Indre dans les couloirs et sur les quais de 300 gares franciliennes. "On donne à voir un environnement qui est véritablement en opposition avec ce que le Francilien a l'habitude de vivre au quotidien : des transports saturés, un habitat contraint,une qualité de vie qui est difficile à gérer", explique le directeur de l'agence, Thierry Bluet, "on essaie de démontrer qu'ils peuvent trouver un autre cadre de vie pas loin, en Berry. On a un temps de transport moyen de onze minutes pour se rendre à son lieu de travail". Déplacements domicile-travail, prix de l'immobilier, possibilité de télétravailler depuis son jardin, voici les trois arguments qui sont mis en valeur dans cette campagne.

Le directeur de l'agence, Thierry Bluet, était l'invité de France Bleu Berry © Radio France - Régis Hervé

Une stratégie qui commence à porter ses fruits

L'Indre n'est pas la seule à vanter ses mérites auprès des habitants de la région parisienne. Mais pour Thierry Bluet, cette concurrence n'est pas un problème : "On a à peu près tous les mêmes arguments de nature, de sérénité, de qualité de vie, de cadre de vie. Après, les territoires sont différents. Vous avez le bord de mer pour ceux qui sont plutôt proches de la mer, la montagne. Vous avez la campagne pour nous. Il y a quand même des éléments différenciant qui vont toucher des personnes en fonction de leurs aspirations personnelles". Le Covid aidant, la stratégie qui consiste désormais à attirer dans le but d'une installation définitive, et plus seulement pour les vacances, commencerait à porter ses fruits. Si le vivier naturel de visiteurs du Berry se trouve en Ile-de-France, Thierry Bluet indique qu'on commence à observer des flux en provenance des métropoles d'Aquitaine, de Bourgogne ou du Lyonnais. Il rapporte aussi avoir été contacté par des expatriés cherchant à revenir en France et à la recherche d'un cadre de vie agréable.