L'agence d'intérim stéphanoise Toma lance son rallye de l'emploi dans la Loire et la Haute-Loire

Après le Nord et le Pas-de-Calais, le rally de l'emploi prévoit plusieurs étapes dans la Loire et la Haute-Loire.

La quatre L de l'agence d'intérim stéphanoise Toma va sillonner la Loire et la Haute-Loire à partir de ce vendredi 21 avril. Elle a "énormément de missions à pourvoir, et parfois pas assez de candidats" explique David Borgeot, responsable de développement de l'entreprise sur le stand stéphanois ce vendredi. Il propose "principalement" des missions dans l'industrie et dans le bâtiment (les grutiers notamment sont très demandés), mais il y a également des places dans les services et les commerces.

Les besoins sont tels dans les agences stéphanoises, qui couvrent le grand Saint-Étienne, la vallée du Gier et l'Ondaine, que les entreprises sont prêtes à former les candidats pour peu qu'ils aient l'envie poursuit David Borgeot. "On a dix à quinze missions par semaines qui se concluent sur un CDI depuis le début de l'année" dans ce territoire assure-t-il.

Avec cette 4L, l'agence espère se rendre visible et attirer de potentiels nouveaux candidats à l'intérim. © Radio France - Louise Thomann

9 dates prévues

Dans la Loire :

le 21 avril à Saint-Étienne place de l'Hôtel de Ville

le 22 avril au centre commercial Steel à Saint-Étienne

le 24 avril à Saint-Chamond place de la Liberté l'après-midi

le 26 avril à Rive-de-Gier place de la Libération l'après-midi

le 13 mai sur le marché de Montbrison

En Haute-Loire :