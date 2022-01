L'agence de développement Quimper Cornouaille veut aider les entreprises à attirer des salariés

Gagner en visibilité au niveau national et attirer des salariés en Cornouaille, voilà l'objectif que s'est fixé l'agence de développement et d'urbanisme Quimper Cornouaille. Pour cela, elle commence un partenariat avec la plateforme "Paris, je te quitte".

Des paysages idylliques, une économie fleurissante, des entreprises fortes, la mer... La Cornouaille a des atouts pour attirer des salariés, mais ne sait pas vraiment se vendre. C'est de ce constat qu'est partie Quimper Cornouaille Développement, l'agence de développement et d'urbanisme du territoire. Elle commence pour un an un partenariat avec le site "Paris, je te quitte" pour gagner en notoriété auprès de ceux qui veulent quitter la capitale, mais plus largement l'Île-de-France ou les grandes villes. Les Côtes d'Armor, Rennes, Vitré et Nantes travaillent déjà avec ce site.

Un an de test

Pendant un an, le site va mettre en avant le territoire, les possibilités d'emploi ou la manière d'y vivre. "Il est important de parler de notre territoire, de mettre ses atouts en avant et il est important que l'on fasse parler de la Cornouaille et que ça rayonne sur l'ensemble du territoire français", estime Josiane Kerloc'h, la présidente de la communauté de commune du Haut pays bigouden et élue référente attractivité pour Quimper Cornouaille Développement. Le constat est là aussi : les entreprises ont du mal à recruter, notamment certains profils, soit très spécialisés, soit de cadres.

"Aujourd'hui, pour nous, l'important c'est de pouvoir accueillir des actifs sur le territoire qui soit, vont prendre des postes dans des entreprises qui recrutent, soit attirer des nouveaux actifs qui vont travailler sur le territoire. Ça peut être des employeurs, des donneurs d'ordres, des clients qui sont extérieurs au territoire et donc ça apportera aussi de la richesse", explique Marc Andro, le vice-président de Quimper Bretagne Occidentale et vice-président de Quimper Cornouaille Développement chargé de l'attractivité. QCD a investi 15 000 € dans cette opération. Les élus assurent aussi ne pas avantager les potentiels nouveaux arrivants par rapport aux habitants déjà installés. "Je pense qu'il y a de la place pour tous. Il ne faut surtout pas stigmatiser sur les parisiens. Il n'y a pas que les parisiens qui viennent chez nous", désamorce Josiane Kerloc'h.

Des entreprises qui peinent à recruter

Chez Entech smart energy, groupe spécialisé dans les énergies renouvelables installé à Quimper, les locaux sont neufs et dans les bâtiments des conteneurs pour produire de l'hydrogène vert sont en plein chantier. 80 personnes travaillent dans l'entreprise, et elle va recruter 35 personnes, dans les quatre prochains mois. Mais c'est devenu compliqué de trouver des collaborateurs. "Ça demande de plus en plus d'intensité. Il y a de la concurrence sur le secteur parce que c'est une activité qui est en forte croissance", constate Laurent Meyer, le co-fondateur de l'entreprise.

L'entreprise peut jouer sur les conditions de travail, mais pas vraiment sur la connaissance du territoire et de son cadre de vie. Alors quand les acteurs locaux font cette promotion, c'est encore mieux. "On le ressent comme l'opportunité d'avoir des personnes qui sont plus désireuses de quitter la région parisienne ou d'autres grandes métropoles. Nous, quand on va chasser, on va aller voir des personnes qui ne sont pas forcément dans le souhait de partir, mais là, on a déjà quelque chose de plus qualifié, des personnes qui veulent partir", continue-t-il. C'est donc un gain de temps pour l'entreprise qui peut ensuite se concentrer sur les métiers qu'elle propose, tout en "vendant" le territoire pendant les entretiens. Deux autres problèmes se posent pour réussir l'installation d'un salarié : trouver un logement et un travail pour les conjoints. Quimper Cornouaille Développement et les élus travaillent aussi sur ces deux axes.