L'agence sarthoise Banana Events offre un escape game à 1000 étudiants

De quoi redonner la banane aux étudiants. L'agence événementielle Banana Events, basée au Mans (Sarthe), propose à 1.000 étudiants de toute la France de participer gratuitement à une partie d'escape game géant en visioconférence le 22 avril prochain.

La moyenne de l'équipe de cette entreprise est de 26 ans. Nicolas Baudry, le fondateur de Banana Events a souhaité faire un geste en faveur des étudiants. "Nous sommes touchés par leur situation à cause de la crise sanitaire. Ils devraient vivre les plus belles années de leur vie. Notre volonté, notre mission, est de permettre à chacun d'avoir une vie plus fun, donc nous voulons apporter notre contribution à notre niveau".

Comment obtenir une place ?

Pour tenter de gagner une place, il faut se rendre sur la page Facebook de Banana Events. Puis, commenter le post ci-dessous en indiquant le nom de cinq coéquipiers. Le tirage au sort aura lieu le 15 avril.

Les 170 équipes sélectionnées seront ensuite invitées à se connecter à 19 heures le 22 avril prochain, pour une heure de jeu en ligne. Les joueurs devront résoudre une série d'énigmes pour gagner. 60 animateurs seront engagés.

Un chiffre d'affaires en hausse de 300%

Cette opération a un coût : 30.000 euros, soit 8% du chiffre d'affaires en 2020. Mais l'entreprise sarthoise peut se le permettre car après huit mois difficiles en raison de la crise du coronavirus, son chiffre d'affaires a connu un rebond exceptionnel (+300%). "Avant nous réalisions grosso modo un chiffre d'affaires de 350.000 euros par an. Cette fois, nous l'avons fait en trois mois, depuis le deuxième confinement. J'avais dû me séparer de toute mon équipe et là, j'ai embauché un effectif supérieur". Nicolas Baudry emploie sept salariés et prévoit un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2021.

Les raisons du succès

L'agence Banana Events a su s'adapter en passant du présentiel au distanciel, pour reprendre ces mots qui sont apparus dans nos vies. "Nous travaillons dans l'événementiel, l'activité a connu un coup d'arrêt. Avant, nous allions partout en France, à l'étranger pour mettre en place des animations comme du laser game, de la réalité virtuelle, des soirées karaoké, des soirées casinos, etc. Alors nous avons réfléchit à des formats d'animation en visioconférence. Nous sommes peu nombreux à avoir cru au distanciel et avoir développé des idées aussi poussées. Puis, nous avons pris le pari d'investir lourdement dans une solution professionnelle, cadrée qualitative", explique le fondateur de l'agence.

De nombreuses entreprises font appel à Banana Events pour organiser événements virtuels tels que les escapes games afin de maintenir un cohésion entre les salariés.