Faillite de Thomas Cook : à Nancy, les clients ressortent un peu rassurés de l'agence

Nancy, France

Dans l'agence de voyage Thomas Cook à Nancy, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Les employées ont reçu l'ordre de ne pas communiquer. Le téléphone ne cesse de sonner. Inquiets, les clients appellent pour vérifier que leur voyage n'est pas annulé.

Mais les clients venus en personne semblent rassurés, comme Marie, qui ressort le sourire aux lèvres de l'agence. Pour elle, pas de problème : elle pourra bien aller en Tunisie ce vendredi comme prévu. Les vendeuses lui ont assuré qu'en cas de changement de situation, elle serait remboursée.

Une autre cliente ressort elle aussi un peu soulagée de l'agence. La croisière avec son petit-fils, prévue dans un mois, n'est pour l'instant pas annulée : "J'ai déjà payé plus de mille euros. On m'a proposé d'attendre avant de payer le reste du montant du voyage, au cas où il serait annulé. Dans ce cas, je serais intégralement remboursée. Le seul souci, c'est que j'ai pris un aller-retour en train et deux nuits d'hôtel à Paris pour pouvoir aller à l'aéroport, je ne suis pas sûre d'être remboursée ; je leur demanderai par mail".

Le pionner des tour-opérateurs en faillite

Le tour-opérateur anglais a subi la concurrence d'Internet, mais aussi le poids de sa dette et les conséquences du Brexit. 22 000 emplois dépendent de Thomas Cook, qui sont désormais en danger. 600 000 touristes sont en voyage en ce moment via Thomas Cook, dont 10 000 Français.

Le site Internet de Thomas Cook donne quelques informations supplémentaires à ses clients :

1- Si vous devez partir avec Jet tours dans les prochains jours

Compte tenu des fortes perturbations attendues à destination, nous vous préconisons DE NE PAS partir dès ce jour. Sachez que nous regrettons d’avoir à préconiser cela, mais il nous parait plus raisonnable de procéder ainsi, afin de vous éviter davantage de difficultés. Concernant les remboursements, nous ne pouvons prendre aucun engagement à ce jour tant que Thomas Cook France n’est pas placé en cessation de paiements.

2- Si vous êtes déjà en vacances à destination et que vous rencontrez des difficultés

Si vous rencontrez des difficultés dans la poursuite de votre séjour actuel, merci de contacter le numéro d’urgence suivant : 01 41 05 40 81. Nous ferons le maximum pour vous assister.