L'agglo de Châteauroux et Boulleret au plamares des Villes et Villages internet

Avec respectivement une @ pour Boulleret et 2 @ pour la Châteauroux Métropole, le Berry est bien représenté dans le palmarès 2017 des Villes et Villages internet

Chaque année, le site villes-internet.net récompense les communes et communautés de communes qui ont fait des efforts en matière d'accessibilité numérique et de numérisation des services.

177 communes apparaissent ainsi dans le palmarès. Elles sont classées selon 138 critères de 1 à 5 @.

Châteauroux Métropole obtient ainsi 2 @ et Boulleret 1@.

"Nous sommes éloignés des services publics. Nous avons donc décidé de faciliter la vie de nos concitoyens. Pour cela, nous avons mis deux postes en libre accès. Il y a une animatrice pour accompagner ceux qui sont un peu perdus. On propose aussi un site internet en plusieurs langues pour les touristes qui font étape chez nous dans le cadre de la Loire à Vélo par exemple..." détaille le maire de Boulleret, Jean-Louis Billaut. La mairie a aussi misé sur la dématérialisation de nombreuses démarches.

Un enjeu pour l'aménagement du territoire

Le maire vit cette révolution numérique comme un véritable enjeu dans l'aménagement du territoire : "Nous avons besoin du très haut débit dans nos campagnes. A partir de là, nous pourrons convaincre des start-up de venir. Il y a aussi le télétravail... Je pense que c'est le vrai enjeu pour demain !".

Pour apparaître au palmarès, les communes doivent s'inscrire sur le site et répondre à une série de près de 140 questions. Une façon de s'auto évaluer et de se situer par rapport aux autres : "C'est un stimulant pour les collectivités, pour se demander ce qu'elles font pour les questions d'urbanisme, d'éducation, de démarches pour l'état civil par exemple... Obtenir une @ c'est aussi pouvoir se faire reconnaître à l'échelle départementale, nationale et parfois européenne..**.**" explique Florence Durand Tornare, fondatrice de l'association Ville et village internet.