L'agglo de Laval passe à l'offensive pour sauver les commerces de proximité

Stratégie offensive menée par Laval Agglo dans le domaine commercial, car le constat est édifiant. Selon une étude, près de 30.000 m2 de commerces seront en friche dans les dix prochaines années, ça représente 4 à 5 terrains de football. Pour éviter le scénario catastrophe, plusieurs actions sont programmées dont un fonds de soutien pour rénover les façades des commerces dans les centres des villes et villages de l'agglomération.

Les élus entendent également accompagner les gérants et propriétaires sur le numérique et ainsi faire face au commerce en ligne et à la concurrence féroce des grandes plateformes. Côté fiscalité aussi ça va se durcir. Ceux qui voudraient abandonner leur commerce pour aller ailleurs devront alors payer une taxe de départ. L'agglo aura alors la possibilité de racheter l'espace libre, pour y installer des boutiques éphémères, ou relancer certains secteurs d'activité comme les boulangeries et les boucheries

Enfin, le dernier volet est une opération de relooking et d'animation de certaines zones en centre-ville ou centre-bourg, avec des jeux de lumières et en faisant venir des artistes, histoire de garder plus longtemps les consommateurs sur place. Le coût total de cette stratégie n'est pas encore connu car il dépendra de l'investissement des communes et des différents organismes partenaires.