L'agglo de Montbéliard rachète 42 ha à Stellantis : déjà quelques touches

Quel avenir pour les 42 hectares que l'agglomération de Montbéliard a décidé de racheter au groupe Stellantis ? 42 hectares libérés sur la partie sud de l'usine de Sochaux modernisée et compactée. La réponse semble prématurée. "Nous allons faire appel à un aménageur pour commencer à redessiner la zone", explique Charles de Demouge, le président de Pays de Montbéliard Agglomération.

La décision a été actée en conseil d'agglomération jeudi soir, à l'issue d'un débat nourri et sans les voix de la gauche qui s'est abstenue. Première entaille dans la coalition LR PS aux commandes de l'agglo.

PMA va débourser 11,55 millions d'€ pour l'acquisition de cette zone. 38 millions d'€ au total avec les aménagements. Cette zone communément appelée "PSA Sud" sera connectée à la zone fournisseurs au Nord sur 20 hectares qui avait été racheté en 2015 à PSA.

En violet, l'emprise de la zone Sud acquise par l'agglomération de Montbéliard - Pays de Montbéliard Agglomération

L'ambition est d'attirer des activités de production plutôt que de logistique, plus maigre en créations d'emploi. "Le pire du pire serait de se contenter de logistique sur toute la zone" explique Didier Klein, vice président de l'agglomération en charge de l'économie. "On ne dépasserait pas les 200 emplois au total".

L'objectif est donc d'attirer de nouvelles activités, autour de l'automobile, de la mobilité, de l'énergie. Et il y a déjà quelques touches. "Aujourd'hui, on a trois prospects qui ont déclaré leur intérêt pour le site, dont un candidat pour 30 000 mètres carrés. Donc une belle implantation". On n'en saura pas plus, tant que les choses ne seront pas finalisées.