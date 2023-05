L'agglo du Cotentin fixe ses objectifs : lancer la construction de 149 logements sociaux en 2023

Quiconque a cherché à se loger ces dernières années dans le Cotentin le sait, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas assez de logements et les prix flambent. L'agglomération du Cotentin s'est donc fixé des objectifs à long terme : construire 4.600 logements dont 750 logements sociaux d'ici 2027. Ce mercredi, c'est ce volet social pour l'année 2023 que les élus communautaires ont présenté à Bricquebec, avec les bailleurs sociaux.

Des demandes de logements sociaux en hausse

"En 2022, au niveau national, il y a eu 7% de demandes de logements sociaux en plus," rappelle David Margueritte, le président de l'Agglo du Cotentin, "et ce mouvement, on le ressent aussi dans le Cotentin." En ce moment, 5.000 dossiers sont en cours. Pour tenter de répondre à la demande, l'agglomération annonce le lancement en 2023 de la construction de 149 logements sociaux sur 11 communes.

Les besoins augmentent sur tout le territoire, souligne Martine Grunewald, vice-présidente en charge du logement : "dans toutes les communes, rurales comme urbaines et pour toutes les générations." L'élue attribue cette hausse à plusieurs facteurs : le dynamisme économique du territoire en quasi plein emploi qui attire de nouveau habitants, la précarisation aussi d'une partie de la population face à un contexte inflationniste difficile, et des demandeurs dans une position intermédiaire, "une population médiane qui cherche aussi du logement social."

Les communes plus rurales manquent aussi de logements sociaux

Les élus n'ont pas choisi Bricquebec par hasard pour présenter leur projet. Bricquebec, c'est un peu plus de 4.000 habitants, à 25 minutes de Cherbourg. Ce n'est donc pas la pleine campagne mais on s'éloigne du grand centre urbain de l'agglomération.

Ici aussi, les demandes de logements sociaux s'accumulent. "J'ai au moins 200 dossiers en attente," raconte Catherine Lepetit, adjointe au maire en charge du social et du logement, "et cela date de 2018, on a commencé à traiter 2017. On fait dans l'ordre quand on n'a pas une urgence entre deux." Si la situation est telle, c'est bien parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Bricquebec fait donc partie des 11 communes où un projet de construction de logements sociaux est lancé cette année. Un lotissement de 10 logements doit voir le jour sur une friche.

10 logements sociaux T3 doivent sortir de terre à Bricquebec. - Agglomération du Cotentin

De nouvelles construction qui doivent répondre aux enjeux du moment : l'environnement et le coût. Les deux vont d'ailleurs de paire. Ces habitations seront équipées par exemple de pompes à chaleurs "air et eau pour le chauffage et la production d'eau chaude," précise Frédéric Deloeuvre, directeur de la SA HLM du Cotentin, le bailleur social du projet. Une solution décarbonée qui permet aussi de faire baisser la facture énergétique. Une isolation renforcée doit aussi permettre de limite la consommation d'énergie et pour plus de confort, le toit en zinc blanc devrait faire baisser la température l'été. Le permis de construire est en cours de dépôt pour un début des travaux prévu fin 2023.