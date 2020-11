L'Agglo du Cotentin lance un plan de relance pour l'économie locale

"Le Cotentin se tient debout aux côtes des collectivités et des entreprises locales". C'est le message de David Margueritte, le président de l'Agglo du Cotentin, pour accompagner l'économie locale pendant et après le nouveau confinement.

L'Agglo du Cotentin maintient tous ses services publics ouverts pendant ce nouveau confinement avec un millier d'agents au service des habitants du territoire aussi bien pour la collecte des ordures ménagères, le cycle de l'eau que la présence des personnels dans les différents sites comme les 9 pôles de proximité.

Une cellule d'accompagnement pour les entreprises

Mais la collectivité entend aussi soutenir l'économie locale avec un certain d'actions comme l' exonération des loyers et charges pour les entreprises qui occupent des locaux de la collectivité ou encore des aides financières directe pour ce que David Magueritte appelle les oubliés des dispositifs gouvernement comme les agences de voyage. Il annonce également la création d'une cellule d'accompagnement qui appellera toutes les entreprises pour les aider à passer le cap.

La collectivité va aussi accompagner les commerçants et artisans pour qu'ils puissent intégrer la plateforme numérique "J'achète local".

Le Cotentin au pied du sapin

Pour valoriser le commerce de proximité et les produits du territoire, une "Box Cotentin" va être commercialisée pour les fêtes de fin d'année par l'office de tourisme du Cotentin.

Les personnels soignants qui ont directement été mobilisés par la Covid 19 se verront également offrir un repas d'une valeur de 50 €uros dans un restaurant du Cotentin. "Cela concerne environ 200 infirmières et aides soignants des établissements hospitalier du territoire", affirme David Margueritte.

Parmi les autres mesures, l'Agglo du Cotentin veut par exemple aider les étudiants à trouver des stages ou des jobs. Quelques-uns seront d'ailleurs accueillis dans les services comme les pôles de proximité.

David Margueritte dénonce la gestion gouvernementale de ce reconfinement © Radio France - Frédérick Thiébot

Le gouvernement a ouvert grand les portes d'Amazon, affirme David Margueritte

Selon le président de l'Agglo du Cotentin, ce qui accentue aujourd'hui les difficultés des entreprises, c'est le flou gouvernemental dans ce nouveau confinement. "La politique qui est menée depuis quelques jours, n'a aucun sens. On a des scènes absurdes où l'on recouvre des rayons de supermarchés et où on se demande ce qui est essentiel ou non essentiel. Cette politique qui consiste a pénalisé les uns et les autres, envoie nos concitoyens tout droit dans les bras d'Amazon et autres grandes plateformes de cette nature".