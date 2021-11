L'agglo Pays Basque vote en faveur de l'acquisition du domaine Aguerria à Mauléon

La communauté d'agglomération Pays Basque va débourser deux millions d'euros pour acquérir le domaine Aguerria, sur les hauteurs de Mauléon-Licharre. La délibération a été votée ce mardi en conseil permanent après de vifs échanges entre les élus. Le domaine est actuellement en redressement judiciaire et l'agglo est l'un des deux candidats en lice pour reprendre sa gestion. La décision du tribunal de commerce de Pau sera connue avant la fin de l'année.

à lire aussi Ils veulent à tout prix éviter la liquidation judiciaire du domaine d'Aguerria à Mauléon

Un projet structurant pour la Soule

Pour le président de la communauté d'agglomération Pays Basque "Aguerria est un projet structurant et est loin d'être quelque chose de fantaisiste. Y renoncer serait une catastrophe". Jean-René Etchegaray a rappelé que le domaine se compose de sept hectares, du seul hôtel de la capitale souletine, d'un restaurant et d'une chapelle qui pourrait accueillir des projets culturels, nombreux dans la plus petite province du Pays Basque. Renée Carrique, la maire d'Idaux Mendy et première vice-présidente de l'agglo Pays Basque a rappelé qu'au sein du pôle Soule-Xiberua, les élus ont voté à l'unanimité en faveur du projet car il existe, par ailleurs, la possibilité d'héberger des étudiants.

L'agglo a voté en faveur de l'acquisition du domaine Aguerria à Mauléon-Licharre Copier

Face au manque d'information et aux interrogations de plusieurs élus concernant le projet, Maider Arostéguy a demandé que la délibération soit retirée. Hors de question pour Jean-René Etchegaray qui a affirmé que ne pas soutenir le projet va à l'encontre de l'esprit même de l'agglo. Finalement 37 élus ont voté pour, 18 abstentions et 14 contre, parmi eux Peio Etxeleku. Le conseiller municipal de Cambo et référent du pôle Errobi pointe du doigt un manque de concertation et même un risque juridique car une société privée souhaite aussi reprendre Aguerria. "Ceux-là même qui n'ont pas su gérer le domaine" a conclu Jean René Etchegaray

Reportage en euskara sur les débats au sein de l'agglo concernant le domaine Aguerria à Mauléon Copier

D'autre part, les élus de la communauté d'agglomération du Pays Basque ont voté quatre millions et demi d'euros pour construire une nouvelle salle omnisports à Saint-Palais. L'Union sportive d'Amikuze regroupe 10 sections, avec au total 1.500 licenciés. La consultation des entreprises commence début 2022 et les travaux devraient durer entre deux et trois ans. Ce mardi, le Conseil communautaire permanent a également renouvelé le dispositif Berpiztu, un fond mis en place en pleine crise sanitaire pour aider les acteurs culturels. L'agglo met sur la table 300.000 euros pour promouvoir du théâtre ou de la musique.

30.000 euros ont également été débloqués sur trois ans pour financer le service en langue basque que vient de mettre en place la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Une initiative saluée par Antton Curutcharry en charge de la politique linguistique et président de l'Office public de la langue basque.