L'agglomération de Bourges accueille des Pangolins

Neuf entreprises ont candidaté. Pangolin Save Lifes décroche le premier prix, avec à la clef un chèque de 40.000 euros. Vistory, deuxième prix, reçoit 10.000 euros. Toutes deux seront hébergées gratuitement pendant un an à la pépinière d'entreprises Lahitolle. Pangolin Save Lifes tire son nom du Pangolin (oui, celui de la Covid) !) tout simplement parce que cet animal a développé une carapace efficace et c'est justement là-dessus que travaille cette start-up, les protections pour les soldats et les véhicules : " Cette application est basée sur une technologie utilisée en verrerie, les sphéroïdes en verre trempé " détaille Benjamin Delcourt, Président de Pangolin Save Life. " Ce sont des gouttes de verre que nous refroidissons d'une certaine façon. Cela nous permet d'obtenir des performances balistiques très intéressantes. On peut casser un projectile. Tout d'abord on l'arrêt et ensuite on en récupère les éclats. On peut équiper les véhicules et on développe aussi des plaques de protection personnelles, des plaques à insérer dans un gilet pare-balle. "

Pangolin Saves Life s'inspire de la carapace du petit mammifère rendu célèbre par la Covid. © Radio France - Michel Benoit

La start-up a été créée en janvier 2020 sur le plateau de Langres. Pour l'instant, elle compte quatre emplois, les quatre associés et espère se développer en arrivant à Bourges, capitale de l'armement terrestre français : " Evidemment, on espère recruter " poursuit Benjamin Delcourt. " Sur Bourges, nous avons la présence de sous-traitants, mais aussi de grandes entreprises de la défense et on espère nouer des partenariats plus rapidement et plus facilement en venant sur place. Evidemment, pour recruter, il faut que nos projets aboutissent. On estime qu'il nous faut encore 18 mois de travail."

Vistory décroche le deuxième prix du concours Defstart à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le second prix, Vistory compte 25 personnes en région parisienne. Cet éditeur propose des logiciels certifiés qui garantissent une sécurité maximale pour les pièces industrielles notamment grâce à un dépôt virtuel : " Je permets à mes clients de récupérer des plans papier de fabrication. Ils sont convertis et on met ces plans dans ce dépôt virtuel et il produit là où il veut" confie Alexandre Pédémonte, Pdg de Vistory. " Le point important c'est qu'on garantit que c'est le bon plan, la bonne définition, la bonne matière et le respect du cahier des charges. On trace tout cela." Un moyen de garantir une conformité des pièces, essentielle dans l'armement. L'agglomération de Bourges annonce dors et déjà l'organisation d'un deuxième concours en janvier 2022.