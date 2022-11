L'Agglomération de Grand Angoulême se serre la ceinture pour l'énergie

Les factures de gaz et d'électricité prévues pour 2023 atteignent triple de celles de 2021 : 6,5 millions d'euros en 2023 contre 1,5 en 2021. Une hausse du gaz de 103% en 2022 et 86% pour 2023 ; et une hausse de l'électricité de 68% en 2022, et 150% pour l'électricité. L'impact sur les budgets de Grand Angoulême est sans précédent, et il faut faire des économies partout.

ⓘ Publicité

+ 333% depuis 2021 pour les factures d'énergie

Baisse de la température des bâtiments à 19 degrés, extinction de l'éclairage public dans les 38 zones industrielles et commerciales, sensibilisation des fonctionnaires communautaires, et fermeture le dimanche après-midi de la partie aquatique de Nautilis. Ce sont les principales mesures envisagées. La patinoire, elle, reste ouverte. Mais une tension énergétique cet hiver remettrait tout en question, et c'est tout le centre Nautilis qui fermerait. Des augmentations de tarifs ne sont pas impossibles.

loading

loading