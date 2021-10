L'agglomération de Mont-de-Marsan propose 250 euros pour l'achat d'un vélo électrique

"Il faut compter minimum 1100, 1200 euros pour un bon vélo électrique, qui va durer plus de 10 ans", explique Michael Houdelette, gérant des cycles Pascal et Michael à Mont-de-Marsan. Pour encourager les habitants des 18 communes de l'agglomération de Mont-de-Marsan à se doter d'un vélo électrique et abandonner la voiture pour leurs petits trajets, l'agglomération a voté le 27 septembre dernier une aide à l'achat, d'un montant de 250 euros. L'enveloppe globale s'élève à 40 000 euros et permettra d'attribuer 160 chèques.

"Mont-de-Marsan veut remettre des vélos dans les rues. On veut apaiser la circulation et encourager les gens à reprendre le vélo", explique Marie-Christine Bourdieu, l'élue en charge des transports.

Pour bénéficier de cette aide, trois conditions : il faut faire partie des 160 premiers inscrits, habiter dans l'agglomération, et acheter un vélo électrique chez un revendeur du territoire. Le règlement est à retrouver sur le site de l'agglomération.