L'agglomération du Cotentin aide les particuliers avec leurs déchets d'amiante

Les Pieux, France

La communauté d'agglomération du Cotentin a décidé d'améliorer la collecte des déchets d'amiante des particuliers sur son territoire. Alors toutes les déchetteries de l'agglomération ne sont pas concernées par le dispositif parce que la réglementation en matière d'amiante est extrêmement complexe. Aujourd'hui le système est uniformisé et la zone quadrillée. Seule l'amiante mélangé à des matériaux inerte est acceptée. Il s'agit d'éléments de matériaux de construction, d'éléments de bardage, de revêtements de couverture ou des matériaux de canalisation. Les dépôts sont limités à 1m3 par an et par foyer. Le service est gratuit. Il faut prendre RV avant avec la déchetterie la plus proche de chez vous (Tourlaville, Gréville-Hague, Les pieux, Port-Bail, Valognes)

Toutes les infos sur : www.lecotentin.fr, dans les déchetteries mais aussi sur la page facebook "réduire ses déchets dans le Cotentin" en cas de gros déchets ou de questions sur l'amiante l'agglo du Cotentin conseille aux usagers de faire appel à un professionnel formé et agréé pour le démantèlement et le traitement de l'amiante.