L'Agglomération du Cotentin veut relancer le commerce de proximité. Une étude va dresser un inventaire des besoins.

Cotentin, France

Face à la concurrence des grandes surfaces en périphérie des villes et au développement des ventes sur internet, l'Agglomération du Cotentin veut accompagner les commerçants traditionnels. Pour mieux connaitre les besoins et les attentes à la fois des consommateurs et des commerçants, la Communauté d'Agglomération Le Cotentin vient de lancer une étude pour un aménagement commercial équilibré sur son territoire.

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin et vice-président de l'Agglomération du Cotentin, en charge du Développement Economique et de l'Emploi, souhaite avec cette étude avoir une vision de la réalité commerciale à l'échelle de l'agglomération. La priorité est de maintenir les commerces de centres villes et centres bourgs.

Réussir un aménagement équilibré du commerce dans le Cotentin.

L'enjeu selon Benoît Arrivé, "c'est d'avoir des politiques à la bonne échelle et de passer d'une phase où les communes étaient concurrentes à une complémentarité sur l'ensemble de notre territoire." Ces orientations permettront d'aider le petit commerce de proximité dans un cadre légal.

L'étude est réalisée par le cabinet Pivadis, cabinet d'études de stratégie et de développement économique, spécialisé dans le domaine du commerce, de l'artisanat, des services et du tourisme. Pour Benoît Arrivé, il faut notamment savoir ce que les consommateurs attendent de ces commerces de proximité. Est-ce qu'ils devront par exemple adaptés leurs horaires d'ouverture ? L'étude devra dire aussi comment le commerce traditionnel peut s'adapter au numérique.

Le vice-président de l'Agglomération du Cotentin veut enfin redonner de l'activité aux friches commerciales plutôt que de créer de nouvelles surfaces.

L'étude qui vient de débuter sera réalisée jusqu'en février avec notamment un sondage téléphonique auprès de 1 400 habitants du Cotentin. Les résultats sont attendus en septembre prochain puis la Communauté d'Agglomération du Cotentin proposera une nouvelle politique d'accompagnement du commerce local.