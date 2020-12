L'agglomération du Grand Guéret vote 290.660 euros d'aides directes aux entreprises locales

Les entreprises sont durement touchées par l'épidémie de coronavirus et l'agglomération du Grand Guéret se mobilise pour les soutenir. Elle vient de voter un budget de 290.660 euros pour financer des aides directes aux entreprises du territoire. Une enveloppe envisageable suite à "l'adoption de l'avenant "covid" du contrat Booster" explique l'agglomération dans un communiqué,un dispositif du département en lien avec les intercommunalités pour impulser des projets locaux.

Ces aides directes peuvent être allouées aux entreprises dont l'adresse du siège social se trouve sur l'une des 25 communes du Grand Guéret pour des projets de transformation numérique, d'investissement matériel ou bien pour acheter un véhicule utilitaire pour les livraisons. Toutes les entreprises "industrielles, agricoles, artisanales, commerciales et de services, ainsi que les professions libérales" peuvent y prétendre détaille l'agglomération.

Jusqu'à 5.000 euros pour la transformation numérique, 10.000 euros pour investir dans du matériel ou un utilitaire

L'aide à la transformation numérique peut aller jusqu'à 5.000 euros par entreprises, celles à l'investissement matériel ou à l'achat d'un utilitaire jusqu'à 10.000 euros. Ces trois aides ne sont pas cumulables. Les entreprises intéressées peuvent transmettre leur dossier jusqu'au 31 mars 2021. Selon l'aide qu'ils souhaitent demander, les chefs d'entreprise doivent remplir un formulaire spécifique dont voici les liens :

Toutes les informations détaillées pour soumettre une demande d'aide sont sur le site de la communauté d'agglomération. Par ailleurs, le Grand Guéret propose d'offrir aux entreprises l'accès à deux outils numériques pour être plus visibles sur internet : la plateforme de commerce en ligne "C'est Creusois" et une application de géolocalisation des offres de service "Pile ici." Cela représente un budget de 18.550 euros sur un an.